Panketal gibt sich ein Logo

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Die Panketaler Gemeindevertretung tendiert dazu, eine Bürgerbefragung zum künftigen Logo der Gemeinde durchzuführen. Beschlossen ist die Befragung allerdings noch nicht. In der Sitzung am Montagabend wurden die vorliegenden Varianten noch einmal zurückgestellt, um verschiedene farbliche Varianten, aber auch unterschiedliche Schrifttypen ausarbeiten zu lassen. Einigkeit herrschte darüber, dass Variante 1 allerdings nicht in Frage "kommt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547154/

Das Logo soll dazu beitragen, dass Panketal mit einem einheitlichen grafischen Erscheinungsbild auftritt. Das sogenannte Corporate Design soll den Wiedererkennungswert erhöhen und das Zugehörigkeitsgefühl stärken, zumal Panketal eine "sehr junge und aufstrebende Gemeinde" sei, wie der Beschlussvorschlag begründet wird.

So soll das Logo künftig in verschiedenen Zusammenhängen auftauchen. So dient es nicht nur für die Gestaltung der Homepage, sondern wird unter anderem auch auf Broschüren, Briefköpfen und Visitenkarten zu sehen sein. Nicht zuletzt soll auch für etablierte Veranstaltungen in Panketal unter diesem Logo geworben werden.

Entworfen wurden die vier Vorschläge vom Berliner Design-Studio Fischundblume, das bislang unter anderem für die Stadt Bernau, das Barnim-Panorama und die Bundesgartenschau 2015 gearbeitet hat.

Lediglich der vergleichsweise statisch wirkende erste Entwurf stieß unter den Gemeindevertretern auf geringe Akzeptanz. Die übrigen drei zeichnen sich durch unterschiedliche Merkmale aus, dazu gehören beispielsweise die teilweise Verwendung der Schreibschrift und der unterschiedliche Gebrauch von Groß- und Kleinbuchstaben. Die Diskussion in den Ausschüssen über die übrigen drei Vorschläge habe die Gemeindevertreter jedoch noch nicht weiter gebracht, fasste Thomas Stein (Linke) die bisherige Debatte in den Sitzungen der Ausschüsse zusammen. Allgemein wird eine Bürgerbefragung von den Gemeindevertretern begrüßt. Zuvor sollen auf Vorschlag von Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) allerdings noch alternative Farb- und Schriftvarianten der einzelnen Vorschläge erstellt werden.