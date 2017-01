artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Zu berufstätigen Zeiten sah sie akribisch auf jeden Pfennig und jeden Cent. "Privat bin ich allerdings großzügiger", sagt Marina Rothe. Die ehemalige Kämmerin der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf und ihr Mann Udo kennen sich schon seit der Schulzeit und nun haben sie ihre Goldene Hochzeit gefeiert. Die Hochzeitsreise führte Marina und Udo Rothe nach Buckow - wie schon von 50 Jahren. Sehr weit konnten sie in all den Jahren nie verreisen. Ihr behinderter Sohn hatte und hat sie an den Ort, ans Haus gebunden. Dafür brauchten sie niemandes Mitleid, bekunden beide. "Wir haben das Leben jeden Tag so genommen, wie es kam und uns darin eingerichtet." So gehören zum Haushalt auch 90 Vögel, ein Hund, Fische, Kaninchen, Fasane, Tauben, Zwerghühner ... Die Arbeitsteilung habe immer funktioniert, sagt Udo Rothe, der als Elektrosignalmechaniker in Berlin arbeitete. "Sie hat Tiere angeschafft und ich hab Volieren gebaut", sagt er. Einen richtigen Ruhestand genießen die beiden 69-Jährigen noch nicht. Sie ist Schatzmeisterin bei der TSG und er Betanc-Abteilungsleiter.