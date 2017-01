Weinbergquelle sprudelt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Seit Dienstag sprudeln nicht nur tolle Ideen in der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Bad Freienwalde, sondern auch die Weinbergquelle. Daran können sich die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer laben und so etwas für ihre Gesundheit tun. Denn eine gesunde Schule zu sein, das ist das langfristige Ziel der Bildungsstätte. Seit drei Jahren arbeitet die Schule auf die Zertifizierung "Gute gesunde Schule" hin. Ende dieses Schuljahres soll es soweit sein.