Familienbibeln für Ausstellung gesucht

Frankfurt (Oder) (MOZ) In früheren Jahrhunderten war sie in jedem evangelischen Haushalt zu finden: die Familienbibel. Zur Hochzeit oder Geburt geschenkt, haben sich in vielen der prachtvollen Bücher Generationen von Familien verewigt. Genau solche Frankfurter Familienbibeln suchen die Macher der Reformationsausstellung "Bürger, Pfarrer, Professoren - St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg" für ihre Schau, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die ältesten Bücher sollen in der Kirche St. Gertraud ausgestellt werden, wo das Thema "Erinnerungskultur" ein Schwerpunkt sein wird. Hier sollen Objekte gezeigt werden, die den Lebensweg von der Geburt über die Taufe, Konfirmation und Hochzeit bis hin zum Begräbnis kennzeichnen.

Nicht nur im Mittelalter waren Kirche und Bürger eng miteinander verbunden - in einigen Frankfurter Familien werden noch heute Bibeln mit den Eintragungen der Ahnen weitergereicht, in anderen Haushalten schlummern die Bücher der Großeltern noch in einer eingestaubten Kiste. Wer eine alte Familienbibel besitzt, kann sich an der Aktion beteiligen und sie bis 15. März im Museum Viadrina abgeben. Dort werden die Bücher gesichtet. Die ältesten Frankfurter Exemplare bekommen einen Platz in der Ausstellung.

Die Ausstellung zum 500. Reformationsjubiläum wird am 5. Mai in der Frankfurter St.-Marien-Kirche im Beisein von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eröffnet und ist bis 31.Oktober an den drei Standorten St. Marien, St. Gertraud und Museum Viadrina zu besichtigen. Mit dieser Ausstellung wird auch das Kulturjahr 2017, das im Zeichen des Luther-Jubiläums steht, eröffnet.

Kontakt: Städtische Museen Junge Kunst und Viadrina, Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11, 15 230 Frankfurt, Telefon 0335 40 15 6-0, Fax 0335 40 15 6-11 und E-Mail: verwaltung@museum-viadrina.de; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr