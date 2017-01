Wenn die kleinen Krabbler kommen

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide/Hangelsberg (MOZ) Spielzeit für die Kleinen, Auszeit für die Großen: 13 Veranstaltungen bietet das Grünheider Eltern-Kind-Zentrum (EKZ) jede Woche an. Die meisten sind sehr gut nachgefragt. Rund 60 000 Euro hat die Gemeinde in diesem Jahr für das Angebot eingeplant, auch der Landkreis fördert es.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547158/

Bei Kerstin und Andy Förster ist der Dienstagvormittag fest im Terminplan reserviert: Dann gehen die Eltern von zwei Zwillingsmädchen zum Baby-Treff im Jugendclub Hangelsberg. "Wir sind fast immer die ersten", sagt der 39-jährige Familienvater. Erst wird gemütlich gefrühstückt, dann hockt sich die junge Familie auf die Krabbeldecken zu den anderen Müttern und Kindern. Gerade patscht Josefina (11 Monate) auf eine Trommel. Schwester Serafina tapst vorsichtig über den weichen Untergrund. "Hier sind die Kinder unter Gleichaltrigen, das ist bestimmt ganz praktisch für die Eingewöhnung in der Kita", sagt Kerstin Förster.

Acht Mütter, ein Vater und neun Kinder sind diesmal gekommen. "Er braucht den Ausgleich, er langweilt sich alleine zu Hause", sagt Sarah Daubitz, die aus Hangelsberg stammt und jetzt in Erkner lebt, während Söhnchen Richard (11 Monate) sich mit dem ganzen Körper auf einen bunten Spieltisch legt. Louie (9 Monate) sitzt friedlich auf dem Schoß von Mutter Verena Mahr und guckt, was es auf dem Frühstückstisch noch so gibt. "Hier kann man quatschen und sitzt nicht so allein zu Hause", sagt die 36-Jährige, die vor zwei Jahren von Berlin nach Hangelsberg zog. Aus der Hauptstadt kannte die Mutter von insgesamt drei Kindern Eltern-Kind-Angebote bereits. "Da ist das noch etwas verbreiteter", hat sie festgestellt.

In Grünheide gibt es das Zentrum seit 2009. "Als der Kita-Anspruch erst ab dem dritten Lebensjahr bestand, wurden sie als Alternativ-Angebot vom Jugendamt gefördert", sagt Heike Falk, die Leiterin der Grünheider Einrichtung. Die heute 43-Jährige war damals Erzieherin im Hort, machte eine Qualifizierung zur Elternberaterin mit - und baute das EKZ Stück für Stück auf.

Heute gibt es 13 wiederkehrende Veranstaltungen pro Woche. Montags sind es gleich drei: 15.30 Uhr trifft sich die Krabbelgruppe in der Begegnungsstätte Grünheide. Ab 18.30 Uhr gibt es dort Qi Gong für Erwachsene und 19.30 Uhr Latin Dance for Ladies. Die größte Resonanz erfahren die Krabbelgruppe am Montag und der Frühstücksspielplatz am Donnerstag, ab 9 Uhr, in der Begegnungsstätte. 15 bis 20 Familien kommen dort im Schnitt. "Das Vertrauen ist da, wir können die Kinder auch mal zwei Stunden betreuen, wenn die Mütter wichtige Termine haben", sagt Heike Falk. Sie bereitet das kostenlose Frühstück vor, koordiniert und hilft beim Ausfüllen von Anträgen. Mittlerweile stehen ihr noch eine Halbtags- und eine 450-Euro-Kraft zur Seite.

Der Landkreis fördert das EKZ noch immer. Dennoch hat Grünheides Kämmerin Kerstin Lang für dieses Jahr 60 000 Euro für die Einrichtung im Haushaltsentwurf eingeplant - die kostenlose Nutzung der Räume noch nicht mit gerechnet.

Das Angebot wird an die Nachfragen angepasst. So entstand etwa der Eltern-Kind-Sport am Freitag, ab 15 Uhr, in Grünheide. Der Babytreff in Hangelsberg kam Mitte 2016 dazu. Manch einer besucht die Treffs auch an mehreren Tagen. Försters sind beispielsweise auch donnerstags in Grünheide. Dort hat sich Josefina auch die Sache mit dem Krabbeln abgeguckt, berichtet Andy Förster. "Sie hat die Kinder beobachtet und eine Woche später fing sie auch an", sagt der stolze Vater.