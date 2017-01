Uferwanderweg-Gegner gescheitert

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Die Gemeinde Bad Saarow hält an der Verlängerung des Uferwanderweges fest. Ein Antrag der Fraktion Demokratie direkt, die Pläne zu stoppen, hat am Montagabend in der Gemeindevertretung keine Mehrheit gefunden. Wie Scharmützelsee-Amtsdirektor Christian Riecke am Dienstag auf Nachfrage sagte, sollen die Bauarbeiten nach der Frostperiode beginnen.