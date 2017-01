Fahrstuhl auf Motor und Bremsen geprüft

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547160/

Die Wanne, der Trog, ist leer. Ebenso wie die Kanalbrücke. Vorige Woche habe ein Prüfer - nach gründlicher Reinigung - die Innenbeschichtung des Troges unter die Lupe genommen. Im Frühjahr läuft nämlich die Gewährleistungsfrist für den Korrosionsschutz ab. Ergebnis des Checks: "Keine Mängel", so Schumacher. "Wir konnten die Firma also aus der Gewährleistung entlassen." Schäden am Trog gab es indes durch zwei Havarien, Schiffsunfälle mit Anker. Unter anderem seien dabei Nietköpfe abgeschlagen worden. Diese Blessuren müssen jetzt "geheilt" werden. Der Auftrag für die Reparatur, so der Betriebsleiter, sei Ende voriger Woche erteilt worden. Bis Freitag werden die Schäden beseitigt.

Parallel läuft die Wartung diverser Teile: von Motoren, Leonard-Umformersatz und Bremsbelägen etwa. Gummidichtungen werden ausgetauscht. Diese Instandsetzungskur muss im Wesentlichen bis Ende kommender Woche erledigt sein. Denn am 6. Februar soll dann der Wechsel zweier Seile starten. "Dazu muss der Trog wieder mit Wasser befüllt werden und nach oben gefahren werden", erklärt der Fachmann. Um die Gegengewichte "abzufangen", werde eine Hilfskonstruktion aufgebaut. "So kriegen wir die Spannung aus den Seilen." Eines der beiden verschlissenen Seile komme nach dem Austausch ins Labor. Zur Untersuchung. Am alten Hebewerk, erläutert Schumacher, seien Drahtbrüche im Inneren leider nicht sichtbar. Man könne den Zustand der Seile nur von außen beurteilen. Weshalb die Analyse im Labor ganz hilfreich sein könnte. Immerhin muss der Fahrstuhl wenigstens noch bis 2023 laufen, und in den kommenden Jahren stehen sicherlich weitere Seilwechsel an, so der Betriebsleiter.

Für die Männer des WSA-Bauhofes heißt es unterdessen: Schrauben nachziehen, justieren, prüfen des Sicherungssystems, Hölzer in der Kanalbrücke ersetzen und immer wieder putzen. Am 20. Februar soll der 83 Jahre alte Fahrstuhl wieder in Betrieb gehen. "Aus unserer Sicht sollte der Termin zu halten sein", ist der Hebewerkschef zuversichtlich. Ob dann allerdings tatsächlich schon Schiffe kommen, bleibt abzuwarten. Moment ist der Oder-Havel-Kanal wegen Eisgangs gesperrt. Die Eisbrecherflotte ist auf der Wasserstraße unterwegs.