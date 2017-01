TAG Wohnen erhöht die Mieten

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Für einen Großteil der Strausberger Mieter der TAG Wohnen mit Sitz in Hamburg, die im Raum Philipp-Müller-/Peter-Göring-Straße 980 Wohnungen unterhält, hat das neue Jahr mit einer negativen Überraschung begonnen. Ab 1. April sollen sie höhere Mieten zahlen. Die TAG Wohnen hat die Wohnungen im Norden Strausbergs vor fünf Jahren im Zuge der Privatisierung vom Bund übernommen.

Dieter Kartmann, der langjährige Vorsitzende des unlängst aufgelösten Nordheimbunds, muss demnach für seine 65 Quadratmeter große Wohnung künftig 560 Euro zahlen, 65 Euro mehr als bislang. Der Vorsitzende des Mieterbeirats Erich Blechschmidt macht zwar deutlich, dass Mieterhöhungen nichts Außergewöhnliches wären. Die geforderte Anhebung "in Nähe von Neumieten und das Überschreiten der Oberwerte des vorhandenen 6. qualifizierten Mietspiegels von Strausberg bringen das sprichwörtliche Fass aber zum Überlaufen". In der Regel müssten die Mieter etwa 600 Euro im Jahr mehr als bislang zahlen.

Die demografische Entwicklung einer alternden Wohnbevölkerung habe trotz vielfältiger Forderungen zu "keinerlei Investitionen in Richtung barrierearmes oder altersgerechtes Wohnen geführt", kritisiert Blechschmidt weiter. Die besagte Wohnanlage sei "die Einzige in Strausberg, in der nicht eine einzige Wohnung ohne Barrieren erreichbar ist."

Der Mieterbeirat und weitere Unterstützer würden daher für den 9. Februar, 18 Uhr, im Speisesaal der Anne-Frank-Oberschule eine Mieterversammlung vorbereiten. Dort könnten sich Betroffene oder verunsicherte Mieter über die Lage und ihre Entscheidungszwänge austauschen, erklärte der Beiratsvorsitzende. Er bedauerte, dass das hiesige Mieterbüro der TAG dem Mieterbeirat nachträglich untersagt habe, Informationen zu dieser Mieterversammlung in die Hauseingänge zu platzieren und so die Mieter einzuladen.

Bei der TAG Immobilien AG nahm man die Kritik gelassen und verwies auf die in den Schreiben enthaltene Begründung. Die Grundmiete entspreche nun einmal "nicht mehr den ortsüblichen Entgelten für vergleichbare Wohnungen", erklärte Dominique Mann, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit.