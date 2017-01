Zapf kritisiert Verfahren

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Friedhelm Zapf (SPD) hat das Nachrückverfahren von Ulrich Oestermann als sachkundiger Einwohner im Bildungsausschuss kritisiert. In der jüngsten Hauptausschusssitzung äußerte er seine Verwunderung darüber, dass Oestermann bereits als Nachfolger von Manfred Trömel, der aus eigener Sache als sachkundiger Einwohner im Bildungsausschuss zurückgetreten war, bekanntgegeben wurde. "Das ist ein glatter Verstoß gegen die Kommunalverfassung", sagte der stellvertretende Stadtverordnetenvorsitzende. "Das hat nichts mit Herrn Oestermann zu tun", bemerkte Zapf. "Wir sind sonst immer so genau. Dann sollten wir auch in dieser Sache so verfahren."

Die Stadt Wriezen hatte auf ihrer Internetseite bekannt gegeben, dass Ulrich Oestermann den Platz von Trömel einnimmt.

Zapf verwies in seiner Kritik zudem auf den Paragrafen 43 aus der Kommunalverfassung. "Darin sei", so Zapf, "ein anderes Verfahren vorgesehen". So heißt es im vierten Absatz der Festlegung etwa, dass die jeweilige Fraktion, in dem Fall die SPD, einen Vorschlag für einen neuen sachkundigen Einwohner machen muss. Über diesen Vorschlag werde dann in der kommenden Gemeindevertretersitzung, in dem Fall die Stadtverordnetenversammlung, beraten und beschlossen.

Kämmerin Angelika Kerstenski, die den Ausschussvorsitzenden Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) im letzten Hauptausschuss vertrat, nahm die Anmerkung auf und leitete sie weiter.