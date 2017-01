Verband NWA investiert 3,9 Millionen Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Es sind die Beschlüsse der letzten Verbandsversammlung im vergangenen Jahr, die jetzt zu wirken beginnen. Der NWA senkt 2017 die Gebühren für Trinkwasser von 1,12 Euro auf 1,02 Euro pro Kubikmeter. Auch bei zentral entsorgtem Abwasser gibt es eine Gebührensenkung: Der Kubikmeterpreis rutscht von 2,70 Euro auf 2,50 Euro. Einsparungen, die sich für die Besitzer von Abwassergruben wohl eher nicht einstellen werden. "Nachdem eine sechsjährige Vertragsphase sich ihrem Ende nähert, müssen wir zum dritten Quartal 2017 die mobile Entsorgung neu ausschreiben. Wir selbst sind sehr gespannt, welche Angebote uns dann erreichen", blickt NWA-Vorsteher Matthias Kunde voraus. 250 000 Kubikmeter Abwasser werden jährlich mit den Kleinfahrzeugen eingesammelt. Dabei fahren die Fahrzeuge jährlich 500 000 Kilometer im Verbandsgebiet. Der inzwischen eingeführte Mindestlohn könnte nach Kundes Aussagen zu einer Preiserhöhung bei der mobilen Entsorgung künftiger Jahre führen. Der Preis für den Kubikmeter Abwasser aus der Grube beträgt derzeit 6,10 Euro.

Zunächst aber sorgt die aktuelle Verbrauchsabrechnung für beachtlichen Stress im verhältnismäßig kleinteiligen Verband. Zumal es in diesem Jahr eine Besonderheit gibt: Der Verband kaufte eine neue Software ein und nutzt diese bereits für die Bescheide. Noch bis zum 31. Januar sind alle Verbraucher im NWA-Gebiet gefordert, ihren Zählerstand zu melden. "Wer diesen Zeitpunkt versäumt, wird zwangsläufig mit seinen Verbräuchen geschätzt", kündigt Kunde an.

Ebenfalls nicht uninteressant sind die Aufgaben, die sich aus dem Wirtschaftsplan 2017 für den Verband ergeben. Da steht zunächst als Restposten aus 2016 die Fertigstellung der Abwassernetzerweiterung in Prenden auf dem Plan. Eigentlich sollten seit dem 10. Januar die Bauleute an der Strehlepromenade vor Ort sein, doch das Wetter machte dies bislang noch unmöglich, wie Matthias Kunde am Dienstag aktuell bestätigte. "Wenn das Wetter offener wird, geht es dort sofort weiter", sagte er und stellte dann einen Bauzeitraum von sechs Wochen in Aussicht.

Dafür beginnen in der kommenden Woche die Arbeiten in Basdorf. In der Tulpenstraße und dem Zinienweg steht der Bau einer zentralen Abwasserleitung ins Haus. Weiter geht es um die Erschließung des Baugebietes Basdorfer Gärten mit Trink- und Abwassernetzen, ebenfalls ein Auftrag, der aus dem vergangenen Jahr stammt und mittels eines Erschließungsvertrages mit der Barnimer Entwicklungsgesellschaft (BEG) geregelt wurde.

Im Wandlitzer Süden bis nach Zühlsdorf und Basdorf stehen Arbeiten an, um im Sommer die Leitungsdrücke beim Trinkwasser anzuheben. So genannte Ringschlüsse sollen dabei behilflich sein. "Der Anspruch des NWA liegt bei 1,25 bar Druck bei Zweigeschossern. Im Sommer, wenn geduscht wird und die Pools volllaufen, dann kommt es mitunter zu Druckproblemen", räumt Kunde ein.

Im Bereich Abwasser konzertriert sich der NWA auf zwei Orte: In Zühlsdorf beginnt im Fuchswinkel die Erschließung mit zentralem Abwasser. Begonnen wird rechts der Neuen Bahnhofstraße, dort befinden sich die Fuchsgasse, die Ottostraße oder auch die Grenzstraße. Der zweite Bauabschnitt (ab 2018) umfasst die linke Seite der neuen Bahnhofstraße mit der Fichte- und der Feldstraße. Das zweite große Projekt bezieht sich auf Wensickendorf - dort sollen die Hauptstraße und die Summter Chaussee an das zentrale Kanalnetz angeschlossen werden. Insgesamt verbaut der NWA in diesem Jahr zwei Millionen Euro im Trinkwasser- und 1,9 Millionen Euro im Abwasserbereich.