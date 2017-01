Arztbesuch ohne Hürden

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gesundheitskarte für Flüchtlinge wird zum 1. Februar in Frankfurt eingeführt. Das teilte Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich mit. Die Stadtverordneten hatten bereits Anfang Dezember für einen Beitritt zur Rahmenvereinbarung des Landes mit den Krankenkassen gestimmt. "Doch wir brauchten noch logistischen Vorlauf, unter anderem bei der Kartenherstellung", erklärt Ullrich.

Bislang mussten sich Asylbewerber vor jedem Gang zum Allgemeinmediziner oder Zahnarzt zunächst von der städtischen Asylbehörde einen Behandlungsschein ausstellen lassen. Gleiches galt vor einer Überweisung zum Facharzt. Eine Chipkarte mit Passbild soll das Prozedere nun vereinfachen. Asylsuchende erhalten den gleichen, unkomplizierten Zugang zu medizinischen Leistungen wie andere gesetzlich Krankenversicherte auch.

Der Leistungsanspruch richtet sich dabei nach den Paragrafen 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Dazu gehören Behandlungen bei "akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen" sowie "zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten". Asylbewerber haben Anspruch auf Schutzimpfungen und "medizinisch gebotene Vorsorgeuntersuchungen". Ebenso erhalten werdende Müttern und Wöchnerinnen alle notwendigen medizinischen und pflegerischen Leistungen. Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt hingegen nur, "soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist", heißt es im Gesetz.

Anders als bisher, prüfen künftig die Mediziner und die Krankenkasse, ob eine Behandlung notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist. Damit werde die Sozialverwaltung der Stadt entlastet, so Jens-Marcel Ullrich: "Die Ärzte und die Fachleute der begleitenden Krankenkasse können das besser einschätzen, als unsere Mitarbeiter vom Amt, die dafür gar nicht ausgebildet sind."

Die Stadt hatte wie etliche andere Brandenburger Kommunen auch wegen ungeklärter finanzieller Fragen zunächst mit der Umsetzung gezögert. "Das Risiko, auf unnötigen Behandlungskosten sitzen zu bleiben, hat das Land aber inzwischen ausgeschlossen", erklärt der Sozialdezernent. Die Stadt könne gegenüber dem Land nun alle tatsächlich anfallenden Kosten abrechnen.

Die für Frankfurt zuständige Krankenkasse ist die BKK Brandenburg. Die Vorbereitungen für die Einführung der Chipkarte liefen, so Sprecherin Annette Rogalla. "Ich gehe davon aus, dass wir in Frankfurt pünktlich mit der Gesundheitskarte starten können."

Von der neuen Regelung profitieren in Frankfurt aktuell 410 Asylbewerber in Zuständigkeit der Stadt, von denen 105 in der Gemeinschaftsunterkunft Seefichten und 305 in Wohnungen untergebracht sind.