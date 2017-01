Schlager-Prinzessin besucht Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Schlagerfans sollten am 25. Februar (Mittwoch) einen Extra-Besuch im Beetzsee Center einplanen. Schlager-Prinzessin Franziska kommt für eine Autogrammstunde mit Kurzauftritt in die bunte Einkaufswelt in der Brielower Landstraße 19. Ab 10.30 Uhr ist die sympathische Sängerin, die am 28. Februar ihren 24. Geburtstag feiert, dort zu erleben.