Alte Schule im Oranienburg Schlosspark muss weichen

Oranienburg (OGA) Die Denkmalschützer machen den Stadtverordneten einen Strich durch die Rechnung. Die im Dezember beschlossene Konzeption zur Kita- und Schulentwicklung muss überarbeitet werden. Denn der Schulbau im Schlosspark steht nicht mehr zur Verfügung.

Von Anfang an wurde im Schlosspark nur provisorisch unterrichtet. Das 1955 als Mannschaftsunterkunft für die DDR-Grenztruppen entstandene Gebäude sollte nach 1990 abgerissen werden, weil es nicht in die gartenkünstlerische Konzeption des Schlossparks passt. Das Landesdenkmalamt zählt den Schlosspark zu Brandenburgs bedeutendsten Gartendenkmalen. Noch eine weitere Verlängerung der Genehmigung zur Schulnutzung soll es daher nicht geben, teilte das Landratsamt als Untere Denkmalschutzbehörde der Stadtverwaltung mit.

Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) hat die Fraktionsvorsitzenden informiert. Am 7. Februar will er im Bildungsausschuss über eine veränderte Schul- und Kita-Planung diskutieren.

Überrascht hätten ihn die Einwände des Kreises nicht, sagt Laesicke. Der Kreis vollziehe eine seit Jahren gemachte Ankündigung und verlange die Beseitigung eines "städtebaulichen Missstandes". Noch vor zehn Jahren war die Schule als Provisorium gedacht, dessen Ende angesichts sinkender Schülerzahlen absehbar war. Doch die Stadt erlebte in den vergangenen Jahren ein kräftiges Wachstum und damit einen Anstieg der Einschülerzahlen. Nach 1992 und 2003 hatte es zuletzt 2014 eine zweijährige Verlängerung für den Comenius-Altbau im Schlosspark gegeben. Damals hatte sich die Fertigstellung des Neubaus in Oranienburg-Süd verzögert. Nach dem Auszug der Grundschule könne der "Schuhkarton" jetzt weg, sagt Laesicke.

Ab Schuljahresbeginn 2018 wollte die Stadtverwaltung den Bau im Schlosspark aber zunächst als Ausweichquartier für Kita-Kinder nutzen. Unter anderem muss die Fröbel-Kita dringend saniert werden. Für die Kita-Nutzung hatte der Kreis bereits eine Verlängerung der Nutzungsdauer bis Ende 2021 genehmigt. Über das Jahr 2021 sei dies aber nicht möglich, teilte der Kreis nun mit.

Der Beschluss der Stadtverordneten sah vor, mindestens bis 2030 eine Schlosspark-Grundschule in dem Altbau einzurichten. So könne der wachsende Bedarf an Schulplätzen gedeckt werden. Geplant sind zudem zusätzliche Grundschulplätze in der Havelschule, in den Grundschulen Friedrichsthal und Lehnitz sowie perspektivisch in einem Neubau, der in der Rungestraße am Schlosshafen entstehen soll. Zudem umfasst das Programm zur sozialen Infrastruktur einen Ausbau der Kita-Plätze. An der Speyerer Straße ist zusätzlich ein Kita-Neubau geplant. In Germendorf soll im kommenden Jahr eine neue Kita eröffnet werden.

Das umfangreiche Konzept für die Entwicklung der sozialen Infrastruktur bis 2027/2030 verlangt einen langen Planungsvorlauf und hohe Investitionen. Die Stadtverwaltung stecke mitten in der Planung, sagt Laesicke. Möglicherweise geht nun aber ein ganzes Jahr im enggesteckten Zeitplan verloren.

Laesicke plädiert trotzdem für eine "ganz entspannte" Diskussion. Er will deshalb im nächsten Bildungsausschuss dabei sein und die alte Idee der Verwaltung wieder auf den Tisch bringen. "Große Teile des jetzigen Beschlusses bleiben unangetastet", versichert der Bürgermeister. Die ehemalige Comeniusschule sollte nach diesem Beschluss bis zum Schuljahresbeginn 2018 saniert werden, um darin Platz für eine zweizügige Grundschule mit Hort zu schaffen. Doch dagegen legte der Landkreis nun sein Veto ein.

Nach langer Diskussion und zwei Sondersitzungen des Bildungsausschusses hatten CDU, Linke und Grüne ihr eigenes Konzept mit dem darin enthaltenen Erhalt des Schulstandorts im Schlosspark bis 2030 vorgelegt, das im Dezember beschlossen wurde. "Wir haben auf Bedenken hingewiesen", sagt Laesicke nun. Bei einigen in der SPD und beim Bürgermeister kam das unabgesprochene Vorpreschen der drei Fraktionen nicht so gut an. "Wir haben jahrelang konstruktiv im Vorfeld zusammengearbeitet", sagt Laesicke. Er sei aber zuversichtlich, dass man sich auch diesmal einig werde. Die Zeit dafür drängt allerdings.