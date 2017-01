Schnelles Netz für alle Dörfer in Seelow-Land

artikel-ansicht/dg/0/

Lindendorf (MOZ) Was wird denn nun mit dem DSL-Ausbau für schnelles Internet, speziell in Sachsendorf? Die Frage stellte die Sachsendorferin Patricia Werner in der Einwohner-Fragestunde der jüngsten Beratung der Lindendorfer Gemeindevertreter. Die Amtsverwaltung Seelow-Land habe alle Orte für den Breitbandausbau in Hoheit des Landkreises beantragt. Es werde "nur ganz wenige Ausnahmen, wie Loose-Gehöfte, geben", antwortete Bauamtsleiter Peter Steinicke.