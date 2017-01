Von Glühern, Schweißern und Biegern

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wenn in Griechenland oder Saudi-Arabien etwas durch ein großes Rohr muss, ist es gut möglich, dass es in Eberswalde gebogen wurde. Die Finow Rohrsysteme GmbH hat sich auf die Weiterverarbeitung der langen Hohlkörper spezialisiert und sucht händeringend Fachkräfte.

Vor der Halle liegen Rohre zu Hunderten. Sieht nach jeder Menge Arbeit aus. Momentan sei es allerdings überschaubar, meint Fertigungsleiter Thomas Rebentisch (45), seit 28Jahren im Betrieb. "Im Sommer lag Material in mehreren Etagen hier draußen. Die Halle dahinten habe ich da gar nicht mehr gesehen", sagt er und deutet auf ein entferntes Gebäude. Trotzdem hat die Finow Rohrsysteme GmbH gut zu tun. Nicht ohne Grund werden an diesem Tag mehrere potenzielle neue Fachkräfte durch die zwei Werkshallen geführt. Was die Firma sucht? "Strahler, Glüher, Induktionsbieger", zählt Thomas Rebentisch auf. Allesamt Tätigkeiten, die es als Beruf gar nicht mehr gibt. "Im Idealfall hat man irgendeinen metallischen Beruf gelernt", sagt er. Schlosser, Schweißer, Industriemechaniker. Auch Konstrukteure und Projektmanager braucht das Unternehmen.

Schweißer und Industriemechaniker bildet der Betrieb derzeit sogar aus. Doch die Suche nach Ausgelernten wie Azubis gestaltet sich schwierig. "Fachkräfte zu finden, ist ein Problem", sagt Geschäftsführer Jens Buchberger. Kurz vor Weihnachten hatte das Unternehmen schon einmal zum Bewerbertag eingeladen und fünf Leute eingestellt. Zehn bis 15 mit entsprechender Qualifikation werden noch gebraucht.

85 Mitarbeiter zählt der Betrieb derzeit. Sie sind mit der Weiterverarbeitung von Rohren betraut, die in größere Anlagen eingebaut werden. Überwiegend geht es darum, die tonnenschweren Bauteile, meist Hochdruckleitungen für Kraftwerke, zu biegen. Zwei entsprechende Maschinen stehen dafür in einer der beiden Werkshallen bereit. Eine für größere, die andere für kleinere Rohre. Maximal-Durchmesser: 1,22 Meter. Die größtmögliche Wanddicke beträgt zwölf Zentimeter.

Um die massiven Hohlkörper zu verformen, werden sie in den Maschinen so hoch erhitzt, dass das Metall glüht. Die genaue Krümmung wird vorher per Computer eingegeben. Damit später auf der Baustelle alles passt, muss die Zeichnung präzise sein. Vier Kräne bewegen die langen Metallrohre durch die Halle. Bis zu 16 Tonnen heben die beiden mittleren jeweils. Selten komme es vor, dass ein Bauteil schwerer ist, erklärt Thomas Rebentisch. Zentimeter für Zentimeter werden sie durch die grünen Maschinen gezogen bis der richtige Radius erreicht ist.

In der zweiten großen Halle, die in vier Schiffe unterteilt ist, sind weitere Arbeitsschritte angesiedelt. Dort wird unter anderem geschweißt oder die Schweißnaht mithilfe von elektrischen Heizmatten vorgewärmt. "Damit diese am Ende nicht reißt", erläutert Thomas Rebentisch. Darum kümmert sich erwähnter Glüher. In einer Röntgenanlage unweit seines Arbeitsplatzes werden die Nähte geprüft.

Heute wie früher erhält die Firma Aufträge über die Landesgrenzen hinaus. Zu DDR-Zeiten war Finow Hauptfertiger für den Kraftwerkbau der gesamten Ostblockstaaten. Das erklärt die 1000 Mitarbeiter, die im vormals Volkseigenen Betrieb beschäftigt waren. Als das Mutterunternehmen, die Kraftanlagen München GmbH, den Eberswalder Betrieb 2007 übernahm, war die Zahl der Arbeiter längst auf dem Stand von heute. Der größte Auftraggeber liegt dieser Tage noch östlicher als Ende der 80er. Mitsubishi Hitachi Power Systems heißt er, kommt aus Japan und baut Turbinen für Kraftwerke - wie aktuell ein mit EU-Mitteln gefördertes Braunkohlewerk in Griechenland.

"Holprig und auf europäischer Ebene unkoordiniert", nennt Rohrsysteme-Geschäftsführer Jens Buchberger das Vorgehen der Bundesregierung in Sachen Energiewende. Doch auch auf dem Markt der Erneuerbaren hat sich sein Unternehmen Produktionsfelder erschlossen. Die Firma bearbeitet unter anderem Rohre für Offshoreanlagen.