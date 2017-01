"Wir müssen Vorbild sein"

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die AG Streitschlichter hat an der Grundschule am Wäldchen einen sehr guten Ruf. Die Sechstklässler, die dort mitmachen dürfen, sind stolz auf ihre Mitwirkung und sehen eine Reihe von Auswirkungen für ihre eigene Entwicklung.

Mit großem Eifer bei der Sache: Diese Sechstklässler der Grundschule am Wäldchen zeigen, mit welchen guten und weniger hilfreichen Gefühlen und Eigenschaften sie es als Streitschlichter zu tun haben. © MOZ/Gerd Markert

Es ist Donnerstag. Während die anderen Schüler der Grundschule am Wäldchen nach dem Unterricht nach Hause gehen, hängt eine Gruppe von Sechstklässlern noch eine siebte Stunde dran. Sie gehören zu der AG Streitschlichter. Deren Leiter Peter Riedel sitzt an diesem Tag mit einem Dutzend Jungen und Mädchen im Kreis.

Mit dabei sind Christopher und Marvin. Beide haben in den Pausen immer mal wieder für Unruhe gesorgt. "Sie haben es im Leben nicht immer leicht", sagt Peter Riedel. Die Streitschlichter mit ihren grünen Westen sind daraufhin aktiv geworden und stehen den beiden Viertklässlern in den Pausen zur Seite. Sie schreiten ein, wenn Rangeleien auszuarten drohen, wenn es zu Beschimpfungen kommt.

An diesem Donnerstag wird nun beraten, wie nützlich die konkrete Hilfestellung bislang war. "Das ist besser geworden, sie fallen gar nicht mehr auf", findet Niklas und die anderen im Kreis nicken. Auch Marvin und Christopher äußern sich positiv. Marvin möchte allerdings auch weiterhin die Pausen mit Streitschlichtern verbringen - praktisch zum Selbstschutz. Christopher schätzt sich da schon weiter ein. "Ich glaube, ich brauche keine Hilfe mehr", sagt er.

Was die jungen Streitschlichter bewogen hat, in der Arbeitsgemeinschaft mitzumachen? "Weil es Spaß macht und ich gerne helfe", sagt Maurice. Niklas fühlte sich früher wenig respektiert, Eric konnte sich nicht richtig durchsetzen. Das habe sich mit ihrer Tätigkeit als Streitschlichter geändert, sagen die beiden.

Peter Riedel findet es natürlich gut, dass die jungen Streitschlichter selbstbewusster werden. "Wir sind aber keine Therapiegruppe", stellt er klar. Ziel sei es, dass die Schüler selbst in die Lage versetzt werden, Konflikte zu lösen oder zu verhindern. Und da sei im Laufe eines Schuljahres eine deutliche Entwicklung zu beobachten.

16 Schülerinnen und Schüler gehören an der Grundschule am Wäldchen zur Gruppe der Streitschlichter. Ausgewählt werden sind sie von Lehrern. Nach einer halbjährigen Probezeit wird entschieden, ob die Sechstklässler sich der Aufgabe auch würdig erweisen und bis zum Ende des Schuljahres die begehrten grünen Westen behalten dürfen. "Wir haben auch schon Streitschlichter entlassen", weiß Peter Riedel. Der AG-Leiter hat die Erfahrung gemacht, dass die unteren Klassen die Streitschlichter durchaus akzeptieren und Vertrauen zu ihnen haben. Da spiele bestimmt auch mit hinein, dass alle mal potenzielle Streitschlichter würden. Nele weiß, was Streitschlichter mitbringen sollten: "Wir müssen Vorbild sein."