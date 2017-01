Stromkreise und andere Experimente

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Max Sagert zeigt sich begeistert. Der Viertklässler lernte viel Neues beim Tag der Naturwissenschaften, der am Dienstag an der Grundschule "Ziltendorfer Niederung" im fünften Jahr durchgeführt wurde. "Wir haben mit Elektrobaukästen ausprobiert, wie Stromkreise funktionieren. Dabei habe ich mit zwei Kumpels ohne Anleitung aus unserer Fantasie heraus gebaut. Das Tolle war, dass die Lampen und das kleine Windrad sogar funktioniert haben ", erzählt er. Auch die anschließende Fahrt mit einem Elektroauto hat dem Schüler gefallen. "Es war voll super, damit zu fahren - besonders, weil das Auto so leise ist", berichtet Max.