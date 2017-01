Mitarbeiter über die Zeitung finden

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Tackenberg, merken Sie an den Stellenanzeigen, dass mehr freie Jobs in der Region zu vergeben sind als noch vor drei oder vier Jahren?

Wir haben in der Tat seit Anfang 2015 wieder mehr Stellenanzeigen. 2016 lag die Zahl der Anzeigen knapp 20 Prozent über dem des Vorjahres. Und der Trend ist ungebrochen. Die Zahlen vom Januar vorigen Jahres haben wir schon in der vergangenen Woche deutlich übertroffen.

In welchen Branchen werden die meisten Fachkräfte gesucht?

Die meisten Stellenanzeigen gibt es wohl im Pflegebereich. Gefragt sind Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger. Auch für Heilerziehungspfleger gibt es freie Stellen. Nach meinen Beobachtungen haben Frauen und Männer ohne einen entsprechenden Berufsabschluss ebenfalls gute Chancen auf eine Beschäftigung in diesem Bereich.

Erstaunlich viele offene Stellen werden zudem im sozialpädagogischen Bereich beworben. Da geht es nicht nur um Kinderbetreuung und -erziehung, sondern auch um Bildungsmaßnahmen für Migranten.

Brandenburg ist ein Land der Handwerksbetriebe. Scheuen die Meister die Fachkräftesuche über die Zeitung?

Handwerker suchen über Stellenanzeigen vor allem Lehrlinge, Die Meister bilden ihre Fachleute eben sehr gern selbst aus. Aber natürlich werden auch ausgebildete Mitarbeiter gesucht, gute Gesellen ebenso wie Leute mit Meister- oder Technikerabschluss.

Was sollte eine gute Stellenanzeige beinhalten?

Die inserierende Firma sollte sich mit Namen und Logo vorstellen, es sollte eine sehr konkrete Beschreibung der zu besetzenden Stelle geben. In der Anzeige sollte zudem stehen, was man vom Bewerber erwartet: Berufsabschluss, Führerschein, Spezialkenntnisse. Unerlässlich sind Hinweise auf Arbeitszeit und Einsatzort. Man sollte mitteilen, ob man eine dauerhafte Festanstellung bietet oder eine befristete Aushilfskraft sucht.

Sollten auch Angaben zu den Verdienstmöglichkeiten oder anderen Sonderleistungen des Unternehmens in der Stellenausschreibung stehen?

Möglich ist das, aber nicht unbedingt nötig. Über die Verdienstmöglichkeiten kann man mit den Bewerbern auch direkt sprechen. Sonderleistungen müssen schon wirklich etwas sehr Besonderes sein, wenn sie in einer Anzeige stehen, sonst wirkt es schnell unseriös. Wenn man also einen Betriebskindergartenplatz bieten kann, dann wäre das schon ein wichtiger Punkt, wenn man auch junge Frauen sucht.

Wo veröffentlicht man seine Stellenanzeige am besten?

Führungskräfte würde ich zunächst online suchen. Auch Spezialisten mit überdurchschnittlich hohem Einkommen findet man auf diesem Weg schneller. Da braucht man nicht nur Leser aus der Region, sondern sucht ja Leute, die bereit sind, weit zu pendeln oder umzuziehen. Sucht man dagegen Facharbeiter oder Hilfskräfte, oder will man gezielt Mitarbeiter aus der Region, empfehle ich eine Kombination aus Anzeige in der Tageszeitung und in einem Anzeigenblatt. Das garantiert, dass man mit einer breiten Streuung gezielt Leute erreicht, die in der Region leben und hier auch verwurzelt sind. Das sind dann oft die Mitarbeiter, die einem Unternehmen lange treu bleiben.

Wie sieht die optimale Stellenanzeige aus?

Wenn man einen neuen Mitarbeiter sucht, sollte man sich auf alle Fälle auch über die richtige Stellenanzeige und die grafische Gestaltung beraten lassen. Das können unsere Mediaberater. Auch die Größe der Anzeige muss nach meiner Meinung mit der Bedeutung des Jobs übereinstimmen. Sie werden keinen Abteilungsleiter oder Vorarbeiter mit einem dreizeiligen Fließtext-Kleinanzeige gewinnen. Man muss auffallen mit seiner Werbung, sollte andererseits aber auch nicht protzen.