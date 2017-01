Wechsel in der Königstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es ist sicher einer der Glanzpunkte in der Königstraße und das im wahrsten Sinne des Wortes: Das Juweliergeschäft Lewe. Mit dem Jahresbeginn ist Antje Lewe alleinige Inhaberin und setzt den Geschäftsbetrieb als Einzelunternehmerin fort. Mutter Brigitte Lewe ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen, steht aber der Tochter mit ihrem Fachwissen jederzeit bei.

"Für unsere Kunden bleibt alles so, wie es war. Auch weiterhin setzen wir auf den Service und hochwertige Produktangebote", so die Goldschmiedin und Uhrmacherin, die im Verkauf durch neu eingestellte Mitarbeiterinnen und im Service durch ihren Mann unterstützt wird. "Ich glaube, mein Opa wäre stolz auf mich gewesen. Bei ihm habe ich das erste Mal Uhrmacherwerkstattluft geschnuppert und durfte Wecker auseinander schrauben. Er hat übrigens den Beruf an meine Mutter weitergegeben", erinnert sich Antje Lewe, die nach der 10. Klasse im Jahre 1989 zunächst andere Pläne hatte.

Das Juweliergeschäft wird seit 1951 privat geführt. Damals gegründet von Fritz Buttermann, übernahm es 1981 Brigitte Lewe, die nun den Staffelstab an Tochter Antje weitergab. Mit der Teilnahme an der Hochzeitsmesse in Cottbus am 29. Januar präsentiert sich der Familienbetrieb über die Stadtgrenzen hinaus. Auf neueste Trends der Schmuck- und Uhrenbranche dürfen sich die Kunden ab März/April freuen, wenn Antje Lewe auf der Fachmesse in München Glanzstücke gesichtet und geordert hat.