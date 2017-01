Das Krankenhaus macht Gewinn

artikel-ansicht/dg/0/

Würde das Eisenhüttenstädter Krankenhaus zu einem der großen Klinik-Konzerne gehören - vor Jahren war mal ein Verkauf im Gespräch -, die Gesellschafter könnten sich freuen. Das Krankenhaus hat im Jahr 2015 einen Gewinn von rund 2,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Bei großen Konzernen würde ein Großteil des Geldes an die Gesellschafter ausgeschüttet. Nicht so beim städtischen Krankenhaus. Die 2,8 Millionen Euro fließen in die Gewinnrücklage des Unternehmens. Auch die Stadt hat nicht, wie zum Beispiel bei den Stadtwerken, Zugriff auf die Millionen, da das Krankenhaus ein gemeinnütziges Unternehmen ist. "Das Geld bleibt in Eisenhüttenstadt im Krankenhaus", versichert Geschäftsführer Till Frohne. Die Überschüsse, auch aus den Vorjahren, werden angespart, um künftige Investitionen möglichst ohne Kredite finanzieren zu können.

Für den Geschäftsführer ist der Jahresabschluss 2015, der kürzlich im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, eigentlich schon Geschichte. "2015 hatten wir ein gutes Jahr", sagt er. Auch 2016 werde mit einem Plus abgeschlossen, zu dessen Höhe Till Frohne aber noch nichts sagen will. Erst werden die zuständigen Gremien informiert. "Ich freue mich, dass es so gut gelaufen ist, aber ich sehe das auch demütig", gesteht der Geschäftsführer. Denn ein Krankenhaus steht immer wieder vor neuen Herausforderungen.

Um für diese Herausforderungen gewappnet zu sein, werden die Gewinne zunächst in die Gewinnrücklage geschoben, um aus diesem Puffer zu investieren. Das Unternehmen hat einen 5-Jahres-Plan, in dem wichtige Anschaffungen finanziell untersetzt sind. Als Beispiel nennt Till Frohne die Anschaffung eines neuen Linksherzkatheter. Aber auch die weitere Digitalisierung der Abläufe bleibt ein Dauerthema.

Der Gewinn aus 2015 - ein Jahr zuvor konnte ein Plus von rund 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet werden - liegt unter anderem darin begründet, dass die Zahl der Patienten gestiegen ist. 9429 vollstationäre Patienten wurden behandelt. Auch wurden mehr schwere Fälle versorgt, was sich in der Vergütung bemerkbar macht. Hauptursache der Entwicklung sei, so heißt es in dem Geschäftsbericht, dass die Kliniken für Innere Medizin und Geriatrie sehr gut ausgelastet gewesen sein. Auch die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie entwickele sich stabil. Der Geschäftsbericht führt aus: "Resultierend aus der Behandlung schwerer Erkrankungen in der Psychiatrie in 2015 stieg die Verweildauer in den Kliniken an."

Zum guten Ergebnis haben aber in gewisser Weise auch die Flüchtlinge beigetragen, beziehungsweise der Umstand, dass sich in Eisenhüttenstadt die landesweite Erstaufnahmestelle für Asylbewerber, die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH), befindet. Allein im zweiten Halbjahr 2015 wurden auf dem Gelände der ZABH 14322 Erstuntersuchungen durch das Krankenhaus durchgeführt.

Ein wichtiges Thema im Krankenhaus bleibt die Gewinnung von Personal und zwar, wie Till Frohne betont, in allen Berufsgruppen, zum Beispiel bei Ärzten aber auch beim Pflegepersonal. 16 Pflegekräfte sind momentan in Ausbildung. Schon im zweiten Ausbildungsjahr gibt es Gespräche zur Übernahme. Bei der Gewinnung von Ärzten ist das Krankenhaus, wie auch andere Krankenhäuser, international unterwegs. Eine Mitarbeiterin besucht u.a. einschlägige Messen, unter anderem in Bratislava.

Zum Krankenhaus-Konzern gehören neben dem Krankenhaus Tochtergesellschaften: die KSG Krankenhaus Servicegesellschaft (70 Prozent Beteiligung), die KGM Krankenhaus Gebäudemanagement GmbH (51 Prozent) sowie die Gesundheitszentrum Eisenhüttenstadt GmbH (100 Prozent). Der Konzernüberschuss für das Jahr 2015 beläuft sich auf knapp drei Millionen Euro.