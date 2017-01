Schaukeln unterm Vogelnest

artikel-ansicht/dg/0/

Die Rüster ist zu groß geworden. Der Hausbaum, der vor 20 Jahren noch als Bäumchen für den ersten Schatten im Hof gesorgt hatte, überragt längst das Dach und wirft regelmäßig armdicke Äste auf eine Schaukelanlage und Wege. In diesem Falle eine Fachfirma damit zu beauftragen, die Verkehrssicherheit herzustellen, erweist sich als nicht so einfach, wie ein MOZ-Leser aufgeklärt wurde. Denn die Firma nahm den Auftrag, die Krone zurückzuschneiden, nicht an und verwies erst einmal auf die Abklärung einiger Fragen: Wie weit darf der Rückschnitt erfolgen, ohne dass eine Genehmigung erforderlich ist? Und dient der Baum geschützten Tierarten als Aufenthaltsort? In so einem Fall wäre die Ausnahmegenehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde (UNB) nötig.

Jürgen Trakat, Leiter des Fachdienstes Naturschutz in der Seelower Kreisverwaltung, kennt solche Situationen zur Genüge. Er hat deshalb Hinweise erarbeitet, damit Bürger sich einen ersten Überblick darüber verschaffen können, was sie zu beachten haben, bevor sie die Kettensäge kreischen lassen. "Natürlich lässt sich nicht alles verallgemeinern. Jeder Fall liegt anders. Wenn die Gemeinde, in der der Bürger wohnt, eine Baumschutzsatzung erlassen hat, dann gibt es meist einen Ansprechpartner in der Gemeinde- oder Amtsverwaltung. Anderenfalls kann sich der Bürger auch jederzeit formlos an uns wenden. Das wird auch schon häufig praktiziert. Und viele Hinweis bekommen wir von den Nachbarn der Bürger, die selbst zur Säge gegriffen haben", sagt Trakat.

Die Kontaktaufnahme über das Internet ist barrierefrei: Der Bürger kann sein Vorhaben in einer E-Mail kurz schildern. Wichtig dabei ist eine möglichst genaue Dokumentation. Ein an die Mail angehängtes Foto vom Baum oder von möglichen Vogelnestern und Fledermaushöhlen wäre dabei ebenso wichtig wie eine Ansicht vom Standpunkt des Baumes im Gelände. "Es ist nämlich für die Beurteilung wichtig, ob der Baum Teil einer größeren Gehölzgruppe ist oder als alleinstehender Baum ein prägendes Landschaftselement darstellt", erläutert Jürgen Trakat. Es sei auch ein Unterschied, ob - wie im Beispielfall - eine ältere Rüster oder ob Essigbäume und Robinien Gegenstand des Eingriffs sind. Die Beratung durch die Untere Naturschutzbehörde ist in jedem Fall zunächst kostenfrei. Sollte sich dabei herausstellen, das eine Genehmigung erforderlich ist, so ist diese dann kostenpflichtig.

Wenn es, wie in dem vom MOZ-Leser geschilderten Fall, lediglich um die Verkehrssicherung des Hausbaums geht, sei die Sachlage klar. Der Kronenschnitt und die Totholzbeseitigung könne genehmigungsfrei erfolgen. Und auch das über einer Schaukel befindliche Vogelnest stelle dafür keinen Hinderungsgrund dar, erklärt Jürgen Trakat.

Neben der Pflicht des Grundstücksbesitzers zur Verkehrssicherung gebe es aber oft auch Eingriffswünsche, die vermeidbar sind. Das regelt sogar das Bundesnaturschutzgesetz: Vermeidbar ist ein solcher Eingriff, wenn sich der verfolgte Zweck mit geringerer Beeinträchtigung von Natur und Landschaft erreichen lässt. Das heißt zum Beispiel, dass ein Gartenhäuschen nicht unbedingt dort aufgestellt werden muss, wo der einzige Baum des Gartens steht.

Jürgen Trakat verweist zudem auf die Eigenverantwortung. Selbst wenn der Grundstücksbesitzer eine Fällgenehmigung durch die Gemeinde hat oder wenn diese kommunale Fällgenehmigung nicht nötig ist, trägt der Eigentümer eine Verantwortung dafür, dass geschützte Arten nicht ihrem Lebensraum beeinträchtigt werden. "Kann der Eigentümer sicher ausschließen, dass in dem zu fällenden oder stark zu beschneidenden Gehölz geschützte Arten leben und dessen Beseitigung einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt, benötigt er keine Genehmigung der UNB", erklärt Trakat.

Bei einem Eingriff in Natur und Landschaft sind zumeist Ausgleichsmaßnahmen festzulegen. Im Idealfall werden dabei gleichartige Bäume nachgepflanzt, so dass der Ausgleich in etwa 20 Jahren erreicht ist. In dichter besiedelten Gemeinden wie am Berliner Rand ist das jedoch oft nicht möglich, so dass dort ein finanzieller Ausgleichsbeitrag gefordert wird, der tatsächlich für Naturschutzzwecke eingesetzt werden muss.

Kontakt zur UNB: Tel: 03346 850 7320 oder E-Mail: naturschutz@landkreismol.de, Hinweise der UNB im Internet: http://tinyurl.com/baumschutz