Kajakfahrer aus Nadelwehr befreit

Insgesamt 324 aktive Mitglieder haben die Wehren in der Gemeinde. Die Zahl ist leicht steigend (2015: 318 Mitglieder). Woran das liegt, kann Frank Nagel nicht beantworten. "Das Problem ist die Tagesbereitschaft", erklärt er. Denn viele Mitglieder arbeiten regulär neben der ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Schon 2013 wurden deswegen alle Ortswehren in vier Löscheinheiten eingeteilt. Seitdem werden Löscheinheiten und somit mindestens drei Ortswehren gleichzeitig alarmiert, damit genügend Mann da sind. "Das hat sich bewährt", sagt er.

An zwei Einsätze aus dem vergangenen Jahr erinnert sich Frank Nagel besonders. Am 13. September wurde er zu einem Waldbrand in Wilmersdorf gerufen, nachdem sich bei hohen Temperaturen alte Munition auf dem Areal selbst entzündet hatte. "Es bestand Gefahr für die Einsatzkräfte wegen explodierender Munition", berichtet der Gemeindewehrführer. Insgesamt neun Ortswehren und 43 Einsatzkräfte waren damals bei dem Brand dabei. Keine drei Monate später, am 26. November, der nächste große Einsatz: Eine Gruppe hatte unerlaubterweise das Nadelwehr in Neubrück, das derzeit wegen Rekonstruktion geschlossen ist, mit Kajaks versucht zu passieren. Weil die Spree an der Stelle stark verengt ist und stärker als üblich fließt, blieb ein Mann aus der Gruppe mit seinem Kajak breitseitig in der Konstruktion stecken und konnte sich nicht wieder befreien. Gut zwei Stunden hantierte die Löscheinheit Ost, bis es ihr gelang. "Das kannte keiner von uns", kommentiert Frank Nagel.

In diesem Jahr gab es noch keine Alarmierung. "Bisher war es meistens so, dass es im ersten Quartal glücklicherweise relativ ruhig blieb."