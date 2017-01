Zwei Urnen in einer Kammer

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Schnee bedeckt die Wege und die Gräber sind mit Tannengrün geschmückt. Ab und zu leuchtet ein Grablicht auf. Winterliche Stille herrscht auf dem Briesener Friedhof an der Kirchhofstraße, der mit einer Fläche von rund 19 000 Quadratmetern der größte kommunale Friedhof im Amt Odervorland ist. Weitere vier gibt es in Berkenbrück, Jacobsdorf, Alt und Neu Madlitz.

Der gepflasterte Hauptweg führt direkt zur kleinen beschaulichen Kapelle und teilte einst das Gelände. Die linke Seite war exklusiv für Verstorbene aus Briesen reserviert, rechts wurden nur Kersdorfer bestattet. 2007 beschlossen die Gemeindevertreter, dass die rechte Fläche außer Dienst gestellt wird, was bedeutet, dass dort keine Begräbnisse mehr stattfinden. Sind Liegezeiten abgelaufen, werden noch vorhandene Gräber geräumt. Die heutigen Kersdorfer, die mittlerweile sowieso zu Briesen gehören, werden also auch auf deren Friedhofsfläche zur letzten Ruhe gebettet.

Lediglich die Kriegsgräberstätte auf dem Berg soll erhalten bleiben. Dort ruhen 200 Tote, zum größten Teil russische Soldaten, aus dem 2. Weltkrieg. "Die Kriegsopfer waren zu DDR-Zeiten mitten in Briesen beerdigt. Nach der Wende wurden die Toten exhumiert und auf den Friedhof umgebettet", erinnert sich Ortschronist Wolfgang Franzek.

2016 gab es auf dem Friedhof 33 Beisetzungen, davon 11 in Stelen. Zurzeit sind laut Friedhofsverwaltung 336 Gräber belegt. Für eine Bestattung stehen den Hinterbliebenen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Bei einer Liegezeit von zwanzig Jahren betragen die Gebühren für Erdbestattungen in Einzel- oder Doppelgrabstellen 400 bis 750 Euro. Die anonyme Urnen-Gemeinschaftsanlage kostet 750 Euro. Eine Urnengrabstelle ist mit 200 Euro am günstigsten. Kammern in einer Stele, in der zwei Urnen aufbewahrt werden können, sind mit 1000 Euro am teuersten. "Trotz der Kosten sind die Stelen, die es seit 2011 auf dem Friedhof gibt, sehr begehrt", sagt Bürgermeister Gerd Schindler und weist darauf hin, dass die Stelenanlage, mit derzeit 26 Kammern (Anschaffungskosten 22 900 Euro) Stück für Stück erweitert werden soll.

1819 wurde der parkähnliche Friedhof auf einer ehemaligen Freifläche an der Grenze zwischen Briesen und dem damals eigenständigen Kersdorf angelegt. Die Begräbnisstätte, die im Mittelalter zwischen Mühlenfließ und Kreuzung lag, musste aus dem Dorfzentrum weichen. "Damals herrschten die Pest und andere Krankheiten. Die Toten sollten außerhalb des Ortes bestattet werden", sagt Ortschronist Ralf Kramarczyk.