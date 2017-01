Fußball begeistert Erstklässler in Zehdenick

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (ris) Das erste Fußballteam der Havelland-Grundschule Zehdenick ist beim 10. Bambiniturnier der Aqua Zehdenick GmbH und des SV Zehdenick 1920 als Sieger vom Platz gegangen. Fünf Mannschaften kämpften am Dienstagvormittag in der Turnhalle des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums vor großem Publikum um Tore und Punkte. Für die Erstklässler aller Grundschulen der Stadt Zehdenick war die Teilnahme an dem Turnier der erste große Höhepunkt nach der Einschulung im vergangenen Sommer gewesen. Die Vorbereitung wird akribisch betrieben. Ab Anfang Dezember trainierten die Nachwuchskicker unter der Anleitung von Ulf Backhaus, Juniortrainer beim SV Zehdenick 1920, und seinem Team für das Turnier. Das Training wird in den Sportunterricht integriert und soll die Kinder für das Fußballspielen begeistern. Sie sollen ein Gefühl für den Ball bekommen. Die Siegerehrung nahmen Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) und Sportvereinschef Peter Hildebrandt vor. Sie überreichten Urkunden, Medaillen und Pokale. Den zweiten Platz errang das Team Mildenberg I, Platz drei ging an Linden-Grundschule I, Platz vier ging an Linden-Grundschule II und Platz fünf errang Havelland-Grundschule II.