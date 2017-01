Friedländer vergeben zu viele Chancen

artikel-ansicht/dg/0/

Der Gastgeber war in der ersten Halbzeit bereits auf 11:6 enteilt, doch bis zur Pause hatten die Rot-Weißen wieder ausgeglichen. In der zweiten Hälfte legten sie sogar vor, versäumten es jedoch, ihren Ein-Tore-Vorsprung auszubauen. "Wie in den Spielen zuvor hat die Mannschaft zu viele Chancen vergeben. Zum Schluss mussten wir etwas offener agieren, und erst dann sind die Dahlewitzer davon gezogen", bedauert Musick.

Der Sieger, die sich eine Woche zuvor beim HSC Frankfurt mit 28:26 durchgesetzt hatten,bestätigte damit seinen Formanstieg bestätigt. Während er nun als Fünfter fast aller Abstiegssorgen ledig sind, gilt der Blick der Friedländer nach der zweiten Niederlage in diesem Jahr - zuvor hatte es ein 23:28 im Derby bei der HSG Schlaubetal gegeben - mehr denn je dem Tabellenende.

Aus der Zwölfer-Liga steigen im Normalfall zwei Mannschaften ab, die Rot-Weißen haben nur einen Zähler Vorsprung auf den Tabellenvorletzten HV Calau. Deshalb muss laut Musick gegen die achtplatzierten Frankfurter ein Heimsieg her, damit es im Frühjahr kein böses Erwachen gibt.

Rot-Weiß Friedland: Christian Otto, Helge Lassowski - Robert Schlünz, Ronny Kohle, Tobias Bannert, Nico Lehmann, Bartek Niklasinski, Maximilian Gordziel, Paul Alisch, Jens Hallasch, Patrick Schreiber