Vermieter streckt die Fühler aus

Neuzelle (MOZ) Die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft streckt ihre Fühler auch immer mehr ins Umland aus. Neben einem Wohnblock in Brieskow-Finkenheerd, wird das Unternehmen bald auch Wohnungen in Frankfurt und Neuzelle vermieten.

Die Zeiten haben sich geändert, die demografische Entwicklung macht zunehmend auch der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) Sorgen. Im Jahr 2011 hieß es noch, Mietwohnungen außerhalb der Stahlstadt soll es auch weiterhin nur in Brieskow-Finkenheerd in der Straße der Jugend geben. Nein, man wolle nicht expandieren und sich weiter im Umland nach Blöcken oder Grundstücken umsehen. Nun sind andere Töne aus der Genossenschaft zu hören und bereits Taten zu sehen.

Neben einem Sanierungsprojekt in Frankfurt (Oder) gibt es auch zwei Vorhaben in Neuzelle. "Wir denken einfach langfristig", betont Verena Rühr-Bach, die EWG-Vorstandsvorsitzende. "Wo geht es in den nächsten 20 Jahren hin?" fragt sie. Neben den Wegzüglern machen dem Wohnungsunternehmen vor allem die Sterbefälle zu schaffen. Es könne ja nicht das Ziel sein, dass die Genossenschaft irgendwann so klein werde, dass sie sich allein nicht mehr tragen könne. Denn weniger Mieter bedeuten schlicht auch weniger Einnahmen. Diese Gefahr besteht zwar momentan nicht, aber so weit will man es auch nie kommen lassen. Deshalb hat man sich auch ins Umland orientiert. Nicht nur, um dort Mieter zu haben, sondern vor allem auch, um den Bekanntheitsgrad der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft zu steigern. So etwas spreche sich herum. "Deshalb sind wir ausgeschwärmt", sagt Verena Rühr-Bach.

In Neuzelle bot sich eine sehr gute Möglichkeit für ein Neubauprojekt, und zwar im Birkenweg gleich neben dem Sportplatz. Da gibt es eine freie Fläche, auf der die EWG zwei Gebäude errichten möchte - ein zweistöckiges im Vordergrund und ein dreistöckiges dahinter. Beide Bauten sollen über einen Gang miteinander verbunden sein - eine Einheit bilden. Pro Etage wird es vier Wohnungen geben, insgesamt also entstehen 20 Wohneinheiten mit zwei oder drei Räumen. Allesamt sollen sie barrierefrei und durch einen Fahrstuhl erreichbar sein. 2,7 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. "Die ersten Anfragen haben wir bereits", sagt Verena Rühr-Bach, "teilweise aus Neuzelle, aber auch aus Eisenhüttenstadt."

Neuzelle biete sich als Mietstandort einfach an, weil es vor allem viele ältere Menschen gebe, die möglicherweise ihr Eigenheim aufgeben, aber nicht aus dem Ort wegziehen möchten. Für diese sei eine Mietwohnung eine günstige Alternative. Aber auch für Großeltern, die ihren Kindern und Enkelkindern näher sein wollen, weil diese sich ein Haus in Neuzelle gekauft haben, sei das Angebot interessant.

Seitens der Gemeinde gibt es grünes Licht für das Projekt, sagt Bürgermeister Dietmar Baesler. Allerdings müssen nun erst einmal die Ausschreibungen gemacht werden, und zwar nicht nur für das Bauvorhaben in Neuzelle, sondern auch für Sanierungsarbeiten in Eisenhüttenstadt. Der geplante Baubeginn im Birkenweg sei im Jahr 2018, gibt die EWG-Chefin bekannt. Für 2019 ist die Fertigstellung geplant. Der Neubau liegt in den Händen des Ingenieurbüros Hoch- und Tiefbau - genau wie das zweite Vorhaben der EWG in Neuzelle.

Im ehemaligen Landambulatorium in der Gartenstraße entstehen weitere sechs Wohnungen, fünf davon haben zwei Zimmer, eine hat drei. Dort wird allerdings schon kräftig gewerkelt. "Die Bausubstanz war bis auf das Dach noch ganz gut", sagt Verena Rühr-Bach, die erklärt, dass dieses Objekt zunächst gar nicht im Fokus der EWG gestanden habe. Allerdings habe die Gemeinde zu verstehen gegeben, dass es das Haus und die Freifläche nur im Doppelpack gebe. Mittlerweile ist die EWG-Chefin froh, dass man sich darüber geeinigt hat. Denn das Interesse an den Mietwohnungen sei da. In dem Haus seien aufgrund der vorhandenen Substanz ganz individuell zugeschnittene Wohneinheiten entstanden. Im Erdgeschoss werden die Mieter Terrassen haben, oben drüber gibt es Balkons. Eine knappe Million Euro hat sich die EWG das Vorhaben kosten lassen, das in diesem Jahr fertig werden soll.