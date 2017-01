Füllungen für Frostschäden

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Loch an Loch: Nässe und Frost lassen den Asphalt auf vielen Straßen der Region bröseln. Mitarbeiter der Straßenmeisterei des Landes in Fürstenwalde versuchen die schlimmsten Stellen provisorisch zu flicken. Von langer Dauer sind die Reparaturen allerdings meist nicht.

Eine rotblaue Flamme aus dem Gasbrenner entfernt Eisreste und trocknet das Loch in Sekundenschnelle. Dann füllen die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Fürstenwalde die Vertiefung mit Kaltmischgut auf, streuen Bindemittel darüber und stampfen die Füllung fest. Die Prozedur dauert nur wenige Minuten. Fahrzeuge können sofort über die Flickstelle fahren. Schlagloch für Schlagloch nehmen sich Ronny Teetz und Frank Poschinski am Dienstag in der Fürstenwalder Dr.-Wilhelm-Külz-Straße vor. Dort sind die Gefahrenstellen dicht gesät. Rund 600 Kilogramm Füllmasse haben sie am Dienstag auf der Strecke zwischen Ampelkreuzung Ecke Karl-Marx-Straße und Tierparkauffahrt verarbeitet. "Die Arbeiten können auch bei Frost durchgeführt werden,", erläutert Frank Poschinski. "Nur das Mischgut wird mit der Kälte immer zäher, das erschwert das Aufbringen der Masse".

In Fürstenwalde sind die Schlaglöcher besonders gehäuft aufgetreten, wie unter anderem in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, und in Teilen der August-Bebel-Straße, die beide den Status einer Landesstraße besitzen. Wer dort mit seinem Auto nicht in die Löcher rumpeln will, muss teilweise eine Art Slalom fahren - falls Gegenverkehr dies nicht verhindert. In der Külzstraße war die Asphaltdecke an einigen Stellen so weit verschwunden, dass das alte Kopfsteinpflaster wieder ans Tageslicht gekommen war.

Ein weiteres Sorgenkind des Landesbetriebs ist die L23 zwischen Storkow und Kreisel Freienbrink sowie von Altbuchhorst bis Herzfelde. "Die Straße ist mit Rissen überzogen. Wasser und Frost sprengen sie auf", sagt Detlev Müller, der Leiter der Fürstenwalder Meisterei. Täglich sind seine Mitarbeiter jetzt zunächst ab 3.30 Uhr mit Schneeräumen und Streuen und danach mit Flickarbeiten beschäftigt.

Von Dauer sind die Reparaturen aber meist noch nicht. "Die Eigenschaften des Mischguts sind so, das es die Wintersaison übersteht", sagt Müller. Sobald das Wetter es zulasse, werden Schadstellen wieder großflächig herausgefräst und mit Heiß-Asphalt repariert. Derzeit handele es sich um Kaltmischgut. "Die Straße nach Rauen sind wir einmal durch, aber es gibt schon die nächsten Löcher", verdeutlicht Müller. Insgesamt ist die Meisterei für 263 Kilometer Landesstraße zuständig. Zwischen 100 000 und 300 000 Euro gehen jährlich insgesamt für die Reparaturen drauf.

Die Ortsdurchfahrt von Petersdorf bei Saarow hingegen, früher jeden Winter eine der größten Schlagloch-Problemzonen, ist weitgehend unversehrt - der vor einigen Jahren erfolgten Oberflächensanierung sei Dank.

Auch in der Fürstenwalder Stadtverwaltung hat man registriert, dass durch den Wechsel zwischen Frost in der Nacht und Plusgraden am Tag die Zahl Schlaglöcher immer mehr zunimmt, zum Beispiel in der Lindenstraße. "Sie werden zur Gefahrenabwehr geschlossen. Die technisch fachgerechte Reparatur kann aber erst im Frühjahr erfolgen, wenn die Temperaturen wieder stabil über Null sind",sagt Fachgruppenleiterin Marion Nötzel und fügt hinzu: "Bürger, die Schlaglöcher entdecken, können sie uns gern melden."

Ähnlich ist im Landratsamt in Beeskow der Zeitplan für die Kreisstraßen. "Die planmäßigen Reparaturen beginnen ab April", sagt Kreissprecher Mario Behnke. Ausnahmen seien sicherheitsrelevante Mängel an den Fahrbahnen. Sollte Derartiges auftreten, würden diese Schäden unverzüglich beseitigt. Insgesamt seien im Netz der Kreisstraßen bislang trotz widriger Witterungsverhältnisse nur geringe Schäden festgestellt worden. Für eine Schadensbilanz sei es jetzt, mitten in den Wintermonaten, aber noch deutlich zu früh.