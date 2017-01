artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Potsdam (dpa) Die frostigen Temperaturen sorgen in Berlin und Brandenburg weiter für Glatteis und gefrierenden Regen. Örtlich müssten Autofahrer am Mittwoch außerdem mit Nebel und Sichtweiten von weniger als 150 Metern rechnen, prognostiziert der der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen steigen am Mittwoch demnach nur zwischen Prignitz und Uckermark über den Gefrierpunkt.