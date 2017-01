artikel-ansicht/dg/0/

Wolfslake (OGA) Vor kurzem wurde der Terminkalender der Speedway-Bundesligasaison 2017 veröffentlicht. Ein Name taucht in dieser Übersicht allerdings nicht mehr auf - der des Oberhaveler Speedwayteams Wolfslake. Ersetzt wird das Team in Deutschlands höchster Speedway-Liga vom MSC Wittstock.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547205/

Der Grund für den Rückzug des Teams ist eine Änderung im Regelwerk der 1.Liga in Polen, erklärt Wolfslakes Vorsitzender, Jürgen Ehmke. "Die polnische Liga, die als stärkste der Welt gilt, hat mit dem Motorradweltverband (FIM) ausgehandelt, dass Fahrer, die in ihrer Liga an den Start gehen, in maximal zwei weiteren Ligen unterwegs sein dürfen." Und da die Ligen in Schweden, Dänemark und Tschechien stärker sind als die 1.Bundesliga in Deutschland - und es dort für die Fahrer auch mehr Geld zu verdienen gibt - konnte Wolfslake kein konkurrenzfähiges Team mehr zusammenstellen.

Ehmke macht den Sportlern aber keinen Vorwurf: "Das sind alles Berufsfahrer. Die müssen auch sehen, dass sie irgendwo ihr Geld verdienen." Die Mannschaft deshalb aber komplett mit deutschen Fahrern zu besetzen, sei auch keine Möglichkeit gewesen, so der Wolfslake-Chef. "Es gibt schlichtweg nicht genügend deutsche Fahrer, mit denen man um die Meisterschaft mitfahren kann." Die zehn deutschen Fahrer, die das notwendige Format hätten, stünden bereits bei den anderen Bundesligisten unter Vertrag. "Und um einfach nur dabei zu sein, dafür ist der finanzielle Aufwand in der Bundesliga einfach zu hoch", so Ehmke.

Auf den Nachwuchs zu setzen, sei ebenfalls keine Option gewesen: "Grundsätzlich sind genügend Jugendfahrer vorhanden. Aber die können die Lücken nicht schließen, die die ausländischen Fahrer hinterlassen haben." Darunter hätte nur die Qualität der Rennen gelitten und darunter dann das Zuschaueraufkommen - und von diesem hängt eine ganze Menge ab.

"Wir finanzieren uns zu einem großen Teil aus den Zuschauereinnahmen", sagt Ehmke. "Wenn die Fans merken, dass wir nur hinterherfahren, sind sie beim nächsten Rennen nicht mehr mit dabei. Der Motorsport lebt einfach von der Spannung der Rennen."

Bereits seit längerem hatte man in Wolfslake über Zuschauerschwund geklagt. "Es gibt sehr viele Konkurrenzveranstaltungen in Berlin", sagt Ehmke dazu. Außerdem sei der Sport auch nicht für jeden etwas: "Er ist staubig und er macht Krach. Das muss man schon mögen." 900 Zuschauer kamen im Schnitt zuletzt zu den Rennen - vor einiger Zeit waren es mal 2000.

Hoffnung, dass es vielleicht sogar schon im nächsten Jahr wieder Bundesliga-Speedway in Wolfslake gibt, macht sich Jürgen Ehmke trotzdem. "Wir warten jetzt aber erst einmal ab und schauen, wie sich die deutsche Liga entwickelt. Ob sie ihren Leistungsstand halten kann oder nicht, weiß man ja auch noch nicht." Er sei aber auf jeden Fall optimistisch, dass das Wolfslaker Speedway-Team irgendwann wieder im Bundesliga-Betrieb mitmischen könne.

Komplett auf Speedway auf dem "Eichenring", Wolfslakes Heimbahn, verzichten, müssen die Fans aber ohnehin nicht: "Rennwochenenden wird es bei uns auch weiterhin geben", verspricht Ehmke. Nur eben keine Bundesliga mehr. Der "Oberkrämer-Pokal" wird eines dieser Events werden, zu dem dann ausgewählte Fahrer eingeladen werden. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden auch Kinder- und Jugendrennen stattfinden. "Ich rechne damit", so Ehmke, "dass es vier solcher Rennwochenenden in diesem Jahr in Wolfslake geben wird."