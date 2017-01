Oberschule für Fürstenberg?

artikel-ansicht/dg/0/

Gute Vorbereitung aufs Berufsleben: In der Granseer Siemens-Oberschule wird Praxis groß geschrieben. Zugleich leidet die Einrichtung aber an immer größerem Platzmangel. Archiv-Foto: Mandy Oys © Mandy Oys/MOZ

Hintergrund ist eine Stellungnahme der Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee, wonach die Schule an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Abgegeben wurde sie im Rahmen der aktuellen Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung des Landkreises im Herbst vergangenen Jahres.

Das bestätigte Dr. Reinhard Witzlau, Leiter der Oberschule Gransee, am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung. "Wir haben diese Stellungnahme im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung abgegeben, und zu unseren Aussagen stehen wir auch", betonte Witzlau. Er sage auch zudem ganz klar, es sei falsch gewesen, die Gesamtschule Fürstenberg im Jahre 2004 zu schließen. Das zeige sich in der jetzigen Situation umso mehr. Zumal der Einzugsbereich für die Granseer Siemens-Oberschule einfach zu groß sei. Es könne nicht angehen, dass Schüler zum Beispiel aus Altthymen täglich nach Gransee zur Schule fahren müssen.

"Außerdem müssen wir in Gransee konstatieren, dass wir voll bis unters Dach sind", gibt Witzlau zu bedenken.

Als äußerst widersprüchlich bezeichnet der Schulleiter zudem die Hoffnung auf mehr Zuzug in Gransee und Umgebung - "was ja auch im Grunde sehr erfreulich ist", so der Schulleiter. Es würden aber leider nicht die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen dafür auf dem Bildungssektor geleistet. "Wir haben schlicht keinen Platz für mehr Kinder in unserer Schule", warnte Witzlau. Mittlerweile müsse man Antragstellern sogar schon Absagen erteilen.

Witzlau erinnert daran, dieses Thema gemeinsam mit dem Leiter der Exin-Oberschule Zehdenick, Karl-Heinz Jünger, auch schon im Kooperationsrat des Mittelzentrums angesprochen zu haben. "Da muss perspektivisch etwas getan werden, denn vor allem in unserer Schule fehlen inzwischen die Räumlichkeiten", so Witzlau.

Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) bestätigte unterdessen den Eingang des Pro-Fürstenberg-Antrages. Es sei auch schon nichtöffentlich in einem Parlaments-Ausschuss zur Sprache gekommen, ob man die alte Gesamtschule am Berliner Berg wieder reaktivieren kann. Hintergrund ist der Vorschlag der Siemens-Schule, jeweils einen Zug pro Klassenstufe in Fürstenberg zu eröffnen.

Doch müssten Rahmenbedingungen dafür bedacht werden. So seien die Kommunen als Träger schulischer Einrichtungen lediglich für die "Hardware" zuständig. Inhaltlich habe bei dem Thema Bildung das Land die Hoheit.

Pro Fürstenberg räumt in dem Antrag freilich ein, dass laut Landkreis die Einrichtung einer Oberschule in Fürstenberg nicht gegeben sei, weil die geforderte Zweizügigkeit nicht zustande kommt. Doch die Stadtverordneten könnten darüber nicht befinden, weil es an verlässlichen Zahlen zu Schülern in Nachbarkommunen fehlt.

Pro Fürstenberg hofft laut Raimund Aymanns auf die Schaffung eines Schulzentrums am Berliner Berg. Denn das würde auch die weiten Anfahrtswege für Schüler verringern.

Das Landratsamt sieht die Situation allerdings anders: "Wie dem Schulentwicklungsplan (SEP) zu entnehmen ist, gibt es aus Sicht des Landkreises Oberhavel keine zusätzlichen Bedarfe für eine Oberschule in Fürstenberg", erklärte Kreissprecher Ronny Wappler am Dienstag. Die vorliegenden Zahlen erlaubten keine Schlussfolgerung für einen solchen Bedarf.

Dies sei der Stadt bereits im Zuge des Mitwirkungsverfahrens zum SEP mitgeteilt worden.