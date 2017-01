Ankläger fordern lange Haftstrafen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (OGA) Im Prozess um eine Serie rechtsextremer Straftaten in Nauen (Havelland) hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag für den Hauptangeklagten Maik Schneider fast neun Jahre Haft gefordert. Auch für zwei der fünf Mittäter verlangte die Staatsanwaltschaft Urteile "mit Signalcharakter".

Nachdem sich Staatsanwalt Nils Delius im bisherigen Verlauf des Prozesses mit längeren Wortmeldungen zurückgehalten hatte, hielt er am Dienstag einen schonungslosen Schlussvortrag, der in überraschend hohen Strafanträgen gipfelte. "Solche Taten müssen konsequent geahndet werden, auch um andere mögliche Täter abzuhalten", sagte der Ankläger.

Die sechs Angeklagten hätten aus ihrer rechtsextremen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus gehandelt. Dies müsse sich ebenso strafschärfend auswirken wie das Vorstrafenregister der Neonazis sowie ihr Ziel, Menschen einzuschüchtern und die Demokratie zu erschüttern.

Ihre Behauptung, es handele sich um Einzeltaten ohne politischen Hintergrund, sei "totaler Quatsch", so Delius. "Sie wollten ihrer rücksichtslosen Ideologie Ausdruck verleihen, sie wollten wahrgenommen werden, ihre eigene Stärke demonstrieren."

Für den zum Tatzeitpunkt im Jahre 2015 unter Bewährung stehenden Maik Schneider forderte Delius acht Jahre und neun Monate Haft. Die Höhe ergibt sich aus zahlreichen Teilstrafen. So wertete der Ankläger schon die Störung einer Stadtverordnetenversammlung in Nauen durch den NPD-Politiker als Nötigung und Bedrohung, wofür er 18 Monate Haft ansetzte. Der 29-Jährige habe sich dabei als "Anführer einer rasenden Meute" gezeigt, die schließlich erfolgreich den Abbruch der Versammlung forderte. Schneider habe die Umstehenden aufgefordert, gegen die Scheiben des Hauses zu schlagen und Parolen zu rufen. Die Stadtverordneten diskutierten an diesem Abend über den Standort für ein mögliches Flüchtlingsheim.

Hinzu kommen für den Rädelsführer Schneider zweieinhalb Jahre für die Beteiligung am Brandanschlag auf das Auto eines Polen und schließlich acht Jahre für das Anzünden jener Turnhalle in Nauen, in der Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Strafschärfend wertete Delius, dass die Tat von langer Hand geplant gewesen sei. "Das Ding muss brennen", habe Schneider im Kreise seiner Mitstreiter gefordert.

Während Schneider das Plädoyer mit einem Lachen quitierte, reagierte die Nummer zwei der Bande mit einem geschockten Kopfschütteln auf die ihm drohende Strafe. Dennis W. soll nach dem Willen der Ankläger für insgesamt acht Jahre und drei Monate hinter Gitter. Er war sowohl beim Turnhallenbrand dabei wie auch bei dem Brandanschlag auf das Auto, das er entzündete. Das entsprechende Geständnis habe er erst abgegeben, als die Beweise bereits auf dem Tisch lagen, kritisierte der Staatsanwalt.

Eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten sieht die Anklagebehörde für Christopher L. vor, der neben der Beteiligung am Turnhallenbrand auch einen Brandanschlag auf die Baustelle eines künftigen Flüchtlingsheims in Nauen eingeräumt hat. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien beim ihm Hakenkreuze gefunden worden. In den Augen der Staatsanwaltschaft ein Beweis für seine wahre Gesinnung.

Deutlich glimpflicher kommen Christian B., Thomas E. und Sebastian F. davon. Zur Last gelegt wird ihnen in erster Linie die Beteiligung am Brand der Turnhalle, bei dem ein Schaden von 3,5 Millionen Euro entstand. Weil sie sich umfangreich geständig zeigten und mit Hilfe ihrer Aussagen der Ablauf in der Brandnacht Ende August 2015 rekonstruiert werden konnte, verlangte der Staatsanwalt für sie Bewährungsstrafen zwischen sechs Monaten und zwei Jahren. Die Aussagen des Trios ließen auch den Schluss zu, dass der Anschlag auf die Halle von langer Hand geplant und keine spontane Tat Schneiders war.

Dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft vorangegangen war am Dienstag ein Marathon von insgesamt drei Dutzend Beweisanträgen der Anwälte von Schneider und Dennis W. Die Plädoyers der Verteidigung sind aus diesem Grund nun erst für den 6. Februar vorgesehen.