Gerangel um Chefsessel im Biosphärenreservat beendet

Angermünde (MOZ) Der vor einem Jahr abgesetzte Leiter des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, Martin Flade, kehrt nicht auf seinen Platz zurück. Das hat Dirk Ilgenstein, Präsident des Landesumweltamtes, am Dienstag in Angermünde entschieden. Stattdessen soll Flade seinen früheren Referatsposten im Landesumweltamt zurückbekommen. Vor seinem Wechsel ins Reservat war er Leiter des Referats "Grundsätze und Koordinierung Großschutzgebiete, Naturparks". Dort hatte es in der Zwischenzeit eine Umstrukturierung gegeben. Nun wird der Posten mit veränderten Aufgaben versehen. Martin Flade bekommt damit seinen Status und die Bezüge zurück.

"Mit dieser Entscheidung wollen wir dem Urteil des Arbeitsgerichts Rechnung tragen", so Ilgenstein. Vorausgegangen war ein Rechtsstreit, den Flade vor dem Landesarbeitsgericht in Berlin für sich gewinnen konnte. Er wollte auf die Leiterposition zurück. Doch die war nach erheblichen Querelen im Umfeld des Biosphärenreservates mit Ulrike Garbe als Nachfolgerin besetzt worden. Sie hatte zuvor ein EU-Schreiadler-Projekt geleitet.

Die neue Personalentscheidung gilt ab sofort. "Wir haben starke Signale aus der Region erhalten, im Biosphärenreservat weiter mit Ulrike Garbe zu arbeiten", so Dirk Ilgenstein. "Sie hat bereits im vergangenen Jahr eine Reihe von Konflikten entschärft. Wir gehen davon aus, dass nun eine weiterhin positive Entwicklung des Reservates mit allen Akteuren möglich ist."

In einer spontanen Reaktion beglückwünschte Jörn Klitzing, Vorsitzender des Kuratoriums des Großschutzgebietes, die verbleibende Leiterin kurz nach Bekanntwerden der Personalie. Das Gerangel um den Chefposten hatte bis ins Potsdamer Umweltministerium Wellen geschlagen. Den Auslöser dafür hatte Klitzing mit einem vom Kuratorium verfassten Brandbrief gegeben, in dem er auf erhebliche Schwierigkeiten zwischen der Reservatsleitung und den Interessen der Region aufmerksam machte. Wichtigster Vorwurf: Das Reservat werde seiner eigenen Funktion nicht mehr gerecht. Der vorgeschriebene Ausgleich zwischen Naturschutz und wirtschaftlicher Nutzung finde nicht mehr statt. In einem späteren Schreiben an Flade bat er ihn, nicht auf die Wiedereinsetzung als Leiter zu beharren und kündigte andernfalls die Zusammenarbeit auf.

Ulrike Garbe reagierte erleichtert auf die Entscheidung des Landesumweltamtes. "Ich bin froh, dass ich meine Arbeit fortsetzen kann." Auch für die Mitarbeiter bestehe dadurch nun wieder Sicherheit und Klarheit im Hause.

Martin Flade klingt nicht glücklich über die Entscheidung und lässt sie über seinen Anwalt prüfen. Es müsse festgestellt werden, ob das Gerichtsurteil umgesetzt wurde. Wenn nicht, werde er weitere Maßnahmen ergreifen. "Es sieht im Moment so aus, als ob mir der überwiegende Teil meiner Tätigkeit genommen wird. Das wäre dann nicht die Umsetzung des Gerichtsurteils." Vor seinem Wechsel in die Biosphäre sei er im Referat für elf Großschutzgebiete zuständig gewesen. Jetzt sollen es nur noch vier sein. Über die Hälfte seines Zeitaufwandes habe er damals dem Biosphärenreservat gewidmet. Das entfällt künftig.

Einer geringeren Bedeutung der Position widerspricht Hartmut Kretschmer, Abteilungsleiter für Großschutzgebiete im Landesumweltamt. Martin Flade werde zusätzliche Aufgaben erhalten. Dies betreffe die FFH-Managementplanung in allen Landesteilen. Wegen mangelhafter Umsetzung befinde man sich im EU-Vertragsverletzungsverfahren. Flade solle nun die Grundlagen für die Umsetzung der Planungen erarbeiten.