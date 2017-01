In 13 Schuljahren am Glienicker Gymnasium zum Abitur

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) In zwölf Schuljahren zum Abitur - manchen Jugendlichen ist das zu schnell und zu theorielastig. In Glienicke gibt es ab dem kommenden Schuljahr die Möglichkeit, die Reifeprüfung in 13 Schuljahren abzulegen und dafür schon praxisbezogener zu lernen.

"Nach der zehnten Klasse verlassen viele das Gymnasium, und wir haben nach den Beweggründen gefragt", sagt Schulleiter Hans-Joachim Bork. "Es habe nichts mit uns, mit der Schule zu tun, sagen dann die meisten Eltern. Aber sie haben Bedenken, dass ihre Kinder in zwei Jahren das Abitur schaffen." Insofern gehe die Idee eines Beruflichen Gymnasiums auch auf Nachfragen von Eltern zurück. Vom Gymnasium wechseln die Jugendlichen dann oft auf ein Oberstufenzentrum.

Soll die Hochschule in 13 Schuljahren erlangt werden, ist der Ausbildungsweg aber auch ein anderer. Dazu sind sogenannte berufsbildende Fächer nötig, berufsorientierende Schwerpunkte. "Wir haben uns überlegt: Was können wir und was ist attraktiv?", so Bork. "Sehr oft studieren unsere ehemaligen Schüler ein Wirtschaftsfach. Da liegt ein Schwerpunkt ,Wirtschaft' nahe, zumal wir bereits dafür ausgebildete Lehrer an unserer Schule haben." Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gestaltungs- und Medientechnik. Auch darin hat die Schule Erfahrungen und interessierte Schüler, die schon jetzt als Techniktüftler Schulbands und Theatergruppe mit dem richtigen Sound und Beleuchtungstechnik versorgen. Dritter Schwerpunkt ist die Elektrotechnik, wo neben Grundlagen wie Gleich- und Wechselstromtechnik auch ingenieurtechnische Denk- und Arbeitsweisen sowie naturwissenschaftliche und mathematische Methoden der Erkenntnisgewinnung gelehrt werden. Dazu findet in der Jahrgangsstufe 11 eine Einführungsphase statt, in der Grundsätzliches gelehrt wird oder Defizite ausgeglichen werden können.

Das Neue Gymnasium Glienicke (NGG) ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule und wird nicht vom Kreis, sondern von der Anerkannten Schulgesellschaft (ASG) getragen. Die Eltern müssen einkommensabhängig ein monatliches Schulgeld bezahlen, das zwischen 115 und etwa 250 Euro liegt. Neben der seit dem vergangenen Jahr fertiggestellten Sporthalle hat das NGG seit Neuestem eine Mensa, deren Küche gerade eingebaut wird. In der neuen Mediathek können die Schüler demnächst an hohen Tischen stehen oder sitzen. WLAN sorgt seit dem Wochenende für den schnellen Empfang.

Juristisch betrachtet sei das Berufliche Gymnasium Glienicke eine Neugründung im selben Haus und mit denselben Lehrkräften, erläutert Hans-Joachim Bork. Zwar sind die Aufnahmekapazitäten am Glienicker Gymnasium nicht unbegrenzt; zurzeit lernen dort 470 Jugendliche. Das Angebot richtet sich aber nicht nur an die eigenen Schüler, sondern auch an Jugendliche anderer Schulen, die die Zugangsberechtigung für die gymnasiale Oberstufe erworben haben oder an einem Gymnasium in die 11. Klasse versetzt worden sind.

Für die Schulverwaltung wird zunächst die Organisation der Stundenpläne ein wenig komplizierter. Einige der insgesamt 50 Lehrerinnen und Lehrer müssen sich ein wenig umstellen, denn sie werden künftig in derselben Klassenstufe anderen Lehrstoff anbieten, andere - allen voran die technisch ausgebildeten - seien gleich ganz begeistert auf den Zug aufgesprungen. Langfristig dürfte es sowieso kaum ein Problem sein, ist der Schulleiter sicher. Einige neue Lehrkräfte werden dazukommen.

Zudem wird es im Beruflichen Gymnasium eine engere Kooperation mit Betrieben wie der Hohen Neuendorfer Bühnenbautechnikfirma "Lichtblick" sowie Siemens oder Bombardier geben. Auch von Kontakten, die am Babelsberger Filmgymnasium, dessen Schulträger ebenfalls die ASG ist, bereits bestehen, wollen die Glienicker profitieren.

Hans-Joachim Bork geht davon aus, dass künftig zahlenmäßig etwa eine der drei zehnten Klassen den Weg ins Berufliche Gymnasium wählt. "Ich sehe es als eine sehr gute Möglichkeit an", sagt Schulleiter Bork, der selbst eine Berufsausbildung mit Abitur als Techniker im Stahlwerk gemacht hat, bevor er studierte und Mathelehrer wurde. "Jeder, der ein Hochschulstudium anstrebt, sollte auch praktische Erfahrungen haben. Der normale Weg ist, dass Schüler nie aus dem verschulten System herauskommen. Für die weitere berufliche Laufbahn ist es aber gut, schon mal einen Einblick zu haben. Nicht zuletzt ist es auch positiv für die Persönlichkeitsbildung."

Bewerbungen sind ab sofort möglich. Wer sich für den dreijährigen Gang zum Abitur interessiert und einen Termin mit dem Schulleiter vereinbaren möchte, wendet sich unter 033056 231901 oder unter sekretariat@neues-gymnasium-glienicke.de an Elke Hetkamp oder Steffi Elsner.