Hennigsdorf (HGA) Ein bislang einmaliges Angebot im Hennigsdorfer Sekundarstufenbereich bietet die Diesterweg-Oberschule ab dem kommenden Schuljahr an: Jugendliche können ab Klasse sieben das Wahlpflichtfach Spanisch belegen.

"Die Idee haben wir schon seit fünf Jahren. In der Elternschaft stieß das auf großes Interesse", begründet Rektor Frank Hering das Engagement dafür, ein neues Unterrichtsfach anzubieten. Den Ausschlag gibt ein gerade laufender Test. Schüler der jetzigen Klassenstufe neun konnten zum Start ins Schuljahr freiwillig Spanisch dazubuchen, sozusagen wie eine Arbeitsgemeinschaft, für die es aber eine Note auf dem Zeugnis gibt. Knapp 20 Schüler - etwa 40 Prozent des Jahrgangs - gehen seither ins OSZ, um die romanische Sprache zu lernen. Das Oberstufenzentrum ist bislang die einzige Bildungseinrichtung in Hennigsdorf und Velten, die eine Spanischlehrerin hat.

Den Weg ins OSZ können sich die Siebtklässler ab dem nächsten Schuljahr sparen. Denn sie haben Iryna Stefanenko, ein aus der Ukraine stammendes wahres Sprachwunder. Neben ihrer Muttersprach beherrscht die Lehrerin sechs weitere Sprachen. Nun wird sie neben Englisch und Französisch auch Spanisch unterrichten.

Andere Schulen - so auch das Hennigsdorfer Gymnasium, an dem lieber weiter an Russisch festgehalten wird - haben ein Spanischangebot bislang mit dem Argument abgelehnt, für den Vertretungsfall einen zweiten Lehrer zu benötigen. "Den habe ich für Musik auch nicht", entkräftet Hering dieses Argument. Außerdem wurde eine ganz simple Lösung gefunden: Mit Manuela Lüder gebe es eine zweite Lehrerin, die Vorkenntnisse im Spanischen besitzt und sich derzeit weiterbildet.

Wer das Wahlpflichtfach belegt, wird in der siebten und achten Klasse je vier Stunden pro Woche Spanisch lernen, danach sind es drei Stunden. Ziel ist es, dass bei guten Lernerfolgen das Sprachniveau B2 erreicht wird. Das ist an der Berliner Humboldt-Universität mehr als ausreichend, um ein Lehramtsstudium Spanisch zu beginnen. Natürlich bräuchten die Schüler dafür das Abitur. Aber auch daran hat der Rektor gedacht: "Wir werden eine Kooperation mit dem OSZ haben." Diesterweg-Schüler, die nach Abschluss der zehnten Klasse das Abitur ablegen wollen, können am Hennigsdorfer OSZ weiter die spanische Sprache lernen.

Und woher kommt das steigende Interesse an der Sprache? Stefanenko vermutet: "Spanien ist ein tolles Urlaubsland. Und Lateinamerika zieht die Menschen an." Nicht nur Mallorca lässt grüßen.