Attraktiveres Stadtbild für Fürstenberg gefordert

Fürstenberg (pilz) Vor dem Hintergrund der Beratungen zum Etat 2017 fordert der CDU-Stadtverordnete Olaf Bechert mehr für ein attraktives Stadtbild entlang der Bundesstraße zu tun - die bislang eingeplanten Mittel reichten nicht aus. In einer Pressemitteilung betont Bechert, erfreut habe er aus den Haushaltsvorberatungen zur Kenntnis nehmen können, "dass grundsätzlich das Anliegen von der Mehrheit der Stadtverordneten Unterstützung erfährt und nun Prüfungen für weitere Baumpflanzungen erfolgen", so Bechert, der auch Geschäftsführer der Regio Nord Entwicklungsgesellschaft für die Gemeinden des Mittelzentrums Zehdenick-Gransee und Fürstenberg ist.

Zugleich gibt er aber zu bedenken, dass der ursprüngliche Antrag "stark reduziert wurde". Was ihn sehr ernüchtert habe. Die Anbringung, Bepflanzung und Pflege von Pflanzschalen an Straßenlampen im Stadtkern werde durch die Stadtverwaltung mit der Begründung eines nicht leistbaren Aufwandes abgelehnt. "Ich möchte dies so nicht akzeptieren", stellt der CDU-Stadtverordnete klar.

"Die Frequentierung der B 96 und Nutzung als Durchfahrtsstraße wird in Fürstenberg/Havel als Last und Entwicklungshemmnis empfunden. Dies wird noch absehbare Zeit so bestehen bleiben. Die B 96 führt aber auch täglich tausende mögliche Gäste durch den Ort. Warum aus der Last nicht konsequenter für unseren Ort ein Potenzial machen?" fragt Bechert.

"Wir Fürstenberger haben es doch selbst in der Hand, den Durchfahrenden die Entscheidung für einen Aufenthalt leichter zu machen, wenn wir deutlich auffallend (und nicht halbherzig) durch ein freundlich gestaltetes und gepflegtes Stadtbild auf uns aufmerksam machen und einladend wirken. Zumal das Handeln bei diesem Vorhaben einfach umzusetzen scheint. Wir benötigen hier kein Wohlwollen anderer behördlicher Bedenkenträger. Wir können handeln", merkt der Stadtverordnete an. Und er fordert: "Lassen wir uns die Chance nicht entgehen." Es gelte nicht, den vermeintlichen zusätzlichen Aufwand zu beklagen, es gelte ihn zu organisieren. Wenn nötig, auch mit zusätzlichem Personaleinsatz und den damit in Zusammenhang stehenden zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen, um den städtischen Bauhof entsprechend aufzustellen oder einen Drittanbieter beauftragen zu können.

Das Parlament der Wasserstadt berät am morgigen Donnerstag voraussichtlich abschließend über den Etat-Entwurf. Zurzeit ist die Pflanzung mehrerer Bäume zwischen Müller-Internat und Schleuse geplant - nach einer Einigung im Wirtschaftsausschuss. Die Sitzung im Rathaus beginnt um 18.30 Uhr.