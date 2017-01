artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (hw) Zum Gedenken an ihre Großeltern Georg und Ernestine Jacks sowie an ihren Vater Hermann Jacks wurden 2010 in Hohen Neuendorf Stolpersteine gesetzt. Auch deshalb fühlt sich Ruth Winkelmann, die als Kind in Hohen Neuendorf gelebt hat, mit der Stadt verbunden. Am kommenden Freitag ist sie um 18 Uhr im Foyer des Rathauses zu Gast. "Plötzlich hieß ich Sara", heißt das Buch, in dem sie ihre Erinnerungen festgehalten hat. Ruth Winkelmann will Teile aus ihrem Lebenslauf und einzelne Episoden vorstellen. "Unsere Vorfahren kamen aus Südspanien", sagt sie. "Aber seit 500 Jahren sind wir Berliner. Dann wurden wir heimatlos." Die Zeit der Nationalsozialisten hat die Jüdin mit ihrer Mutter im Versteck überlebt. In der Ausstellung "Heimat-Los", die derzeit im Rathaus zu sehen ist, ist auch ihre Geschichte dargestellt.