Düsseldorf/Berlin (dpa) Der Gießener Strafrechts-Professor Bernhard Kretschmer soll mögliche Fehler der nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri aufarbeiten. Er werde als Sonderbeauftragter Zugang zu allen Akten und Unterlagen erhalten und "völlig autark arbeiten", sagte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. Es gehe darum, den Terrorfall Amri und mögliche Fehler in NRW rasch aufzuarbeiten.