Toter Bussard mit H5N8-Virus infiziert

02.12.2016 19:35

Thema

Infiziertes Geflügel getötet

Berlin/Brandenburg (MOZ) In einem Stall in Schwante (Oberhavel) mussten am Freitag 500 Enten, Hühner und Gänse getötet werden. Zuvor war bei einer Untersuchung ein Vogelgrippevirus... mehr