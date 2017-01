Wirtschaft fordert bessere Infrastruktur

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Brandenburg geht es sehr gut." Davon zeugten die positive Konjunktur und die niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung, so Ulrich Müller, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, die am Dienstag in Frankfurt (Oder) den Neujahrsempfang aller Brandenburger Kammern ausrichtete. Die gute wirtschaftliche Lage sei aber kein Selbstläufer, so Müller vor rund 400 Gästen. Es brauche eine moderne Infrastruktur, etwa Straßen, Schienen und Wasserwege. Müller beklagte zudem die "unruhigen Zeiten" - mit vermeintlich einfachen Lösungen für komplexe Probleme.