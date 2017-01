artikel-ansicht/dg/0/

Schönermark (dpa) Anderthalb Jahre nach dem Fund eines Skeletts in einem Brunnen in Schönermark (Uckermark) wird gegen einen 33-Jährigen wegen Mordes ermittelt. Er soll seinen Geschäftspartner aus Habgier umgebracht haben. "Die Indizien haben sich jetzt soweit verdichtet, dass wir den Haftbefehl beantragt haben und der Richter uns folgte", sagte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer am Mittwoch.