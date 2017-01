25 Jahre Kulturkreis Hohen Neuendorf

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir schauen nach vorn und haben uns vorgenommen, den Kulturkreis durch tolle Veranstaltungen und eine gute Vernetzung innerhalb der Stadt noch bekannter zu machen. Es müsste doch nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn es uns nicht gelänge, bei so viel Zuzug noch mehr Menschen für Kulturveranstaltungen in der Stadt zu begeistern!", erklärt der neue Vorsitzende des Kulturkreises Hohen Neuendorf, Dag Tjaden, in einer Pressemitteilung.

Mehr als 40 der über 90 Kulturkreismitglieder waren demnach zur Mitgliederversammlung in die Aula der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule gekommen. Neben dem begeisterten Jazzmusiker und Chorsänger Tjaden wurden Klaus Backhus, ebenfalls Chormitglied und Bassist, als Stellvertreter, sowie Angela Morisse, die die Strick-AG "Nadelspiel" leitet und in der AG "Lebensart" Veranstaltungen mitorganisiert, als Schatzmeisterin gewählt. Als Beisitzer fungieren Klaus-Dieter Hartung und Dieter Morisse, die Sonderaufgaben und Projekte übernehmen und die Organisation unterstützen werden. Dr. Gertraud Mohr, Dr. Günther Rehme und Hiram Villalobos werden als Revisoren die Kassenprüfung des Vereins verantworten. Der Vorstand ist für zwei Jahre gewählt und löst Angelika Stobinski, Angela Morisse, Günther Rehme, Mario Jahn, Paul Aurin sowie das zeitweilige Vorstandsmitglied Ariane Fäscher ab.

Drei Schwerpunkte will das Team demnach in der nächsten Zeit angehen: Vorhandene Projekte und Aktivitäten sollen fortgesetzt und weiterentwickelt werden. Zudem will der Verein neue Mitglieder gewinnen und zusätzliche Arbeitsgruppen und Veranstaltungen anbieten.

In diesem Jahr werden der Kulturkreis 25 und der Chor "Cross Over" 10 Jahre alt. Diese Jubiläen möchte der Verein mit Veranstaltungen gebührend würdigen.

In der Versammlung ehrten die Mitglieder Angelika Stobinski, Günter Rink, Georg Schuckert und Dr. Dietrich Raetzer für langjährige engagierte Arbeit mit einer Ehrenmitgliedschaft. Besonders die langjährige Vorsitzende des Kulturkreises und Gründerin der AG "Brot & Salz", Angela Stobinski, die sich persönlich für eine offene Willkommenskultur, lebendige Demokratie und gegen menschenverachtenden Rechtsextremismus einsetzt, erhielt von den Mitgliedern stehend minutenlangen Applaus, beschreibt Tjaden die Danksagung.

Der Chor "Cross Over", der Geschichtskreis, die AGs "Lebensart", "Schreibmut", "Nadelspiel" und "Brot und Salz" berichteten aus ihrer Tätigkeit. So plant der Geschichtskreis eine Dauerausstellung zur Ortsgeschichte. Die Anfänge sind in der Remise bereits zu sehen. Petra Schmidt und Dr. Dietrich Raetzer warben ihrerseits um neue Mitstreiter in ihrer Abteilung: Denn es gilt noch viele Hohen Neuendorfer Geschichten zu entdecken und festzuhalten.

Wirtschaftlich sei der Kulturkreis gut aufgestellt, so Dag Tjaden. Zahlen nannte er nicht. Der Verein verfüge aber über ein Polster für Veranstaltungen sowie für die Sanierung seiner Räume, erklärte der Vorsitzende.