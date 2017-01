artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erwartet, dass sich die Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt nicht schlechter schlagen werden als Migranten früherer Generationen. "Wir rechnen damit, dass im ersten Jahr zwischen acht und zehn Prozent von ihnen Arbeit finden werden, im fünften Jahr wird rund die Hälfte einen Job haben, nach 15 Jahren dann etwa 70 Prozent", sagte BA-Vorstand Raimund Becker am Mittwoch am Rande einer Jobbörse für geflüchtete Menschen in Berlin.