Klassisches und auch Ungewöhnliches

Mittelmark (MZV) Die neuen Bildungsangebote der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark für das erste Halbjahr 2017 liegen ab sofort, gebündelt in einer knapp 130 Seiten starken Broschur, druckfrisch vor. Die Programmhefte mit neuem Layout sind in den drei Geschäftsstellen in Bad Belzig, Kleinmachnow und Werder sowie in bewährter Form an vielen Stellen im Landkreis erhältlich.

Wer den geballten Stundenplan der Kreisvolkshochschule lieber online einsehen will, findet ihn auf www.kvhs-pm.de und kann sämtliche Kurse auch im Internet buchen.

Neben den klassischen Angeboten findet der Interessierte Ungewöhnliches, Unerwartetes und Neues - quer durch die Bereiche Politik/Gesellschaft/Umwelt, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit/Beruf, Grundbildung sowie Kinder- und Ferienkurse.

Die Kreisvolkshochschule will damit, so deren Leiterin Indra Kühlcke bei der Präsentation der Broschüre am Donnerstag in Bad Belzig, "von ihrem verstaubten Image weg". Seit 100 Tagen steht die 41-Jährige Erziehungswissenschaftlerin an der Spitze der KVHS, die mit jährlich mehr als 500 Veranstaltungen, rund 11.000 Unterrichtsstunden, zirka 120 Lehrkräften und gut 5.000 Teilnehmenden der größte Dienstleister für lebenslanges Lernen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist. Unterrichtet wird an rund 30 Standorten im gesamten Landkreis. "Die meisten Kurse finden in Bad Belzig, Kleinmachnow, Werder (Havel), Beelitz, Kloster Lehnin, Treuenbrietzen und Ziesar statt", so Kühlcke.

Für Bad Belzig und das Umland bietet die Kreisvolkshochschule fernerhin rund 40 neue Kurse an. Das Angebot wurde speziell im gesellschaftlichen sowie beruflichen Bereich erweitert. Dazu gehört unter anderem das kostenlose Kursangebot "Was uns bewegt".

Nicolle Wundrich, die Regionalstellenleiterin in Bad Belzig erklärt: "Wir finden es wichtig, gerade in Zeiten, die neuerdings "postfaktisch' genannt werden, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über Themen, die bewegen. Zum Beispiel über den wachsenden Populismus - der nicht vereinbar ist mit den demokratischen Werten und dem Bildungsauftrag der Volkshochschulen. Uns liegt daher sehr am Herzen, auf unsere Veranstaltungen der Reihe "Was uns bewegt' aufmerksam zu machen, in denen wir mit den Bewohnern des Landkreises ins Gespräch kommen möchten".

Am Puls der Zeit hat sich die Kreisvolkshochschule ferner im Bereich Digitalisierung orientiert. "Dieses Jahr erstmalig können an der KVHS Xpert Business-Webinare gebucht werden", so Indra Kühlcke. Dahinter verbirgt sich ein bundeseinheitliches Kurs- und Zertifikationssystem für die kaufmännische Weiterbildung an Volkshochschulen.

Von A wie "Arbeitswelt 4.0" oder "Arabisch" bis hin zu Z wie "Zumba" oder "Zeichnen" bietet die Broschüre sicher für jeden Interessierten den genau richtigen Kurs. Während einige bereits begonnen haben, stehen die Dozenten anderer Lehrgänge bereits in den Startlöchern. Der Blick in das neue Programmheft sollte auch deshalb nicht ungebührlich lange hinausgeschoben werden.

Anmeldungen zu den Kursen sind ab sofort persönlich, telefonisch, schriftlich oder im Internet möglich.

Weitere Infos und Kontakt: www-kvhs-pm.de, 033841/45430 (Bad Belzig) oder per E-Mail an info@kvhs-pm.de.