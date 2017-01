Ideen-Sammlerin

artikel-ansicht/dg/0/

Brück (MZV) Zur Plauderstunde mit Karin Hanusch wird am kommenden Dienstag, 31. Januar, am 14.00 Uhr beim AWO Ortsverein Brück, Ernst-Thälmann-Straße 58, geladen. Die Brückerin, die sieben Geschichtenbüchern der Reihe "Geschichten von Brück und anderswo" herausbrachte, widmet sich einem neuen Projekt (BRAWO berichtete). "Was war denn bloß in Brück alles los!" ist der Arbeitstitel des neuen Buches. Da die pensionierte Lehrerin aber erst seit einigen Jahren in Brück lebt, ist sie auf die Geschichten, die Anekdoten, die Erinnerungen der Brücker Urgesteine angewiesen. Wer den Inhalt des Buches bereichern möchte, kann unter anderem zur Plauderstunde kommen.