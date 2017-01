FSV Optik: Kahlisch schleift am Mittelmeer

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) 12 bis 15 Grad meldet der Wetterbericht, über Null wohlgemerkt! Die Rede ist von Manavgat (Privinz Antalya), direkt an der türkischen Mittelmeerküste. Am Donnerstag, früh um 7.00 Uhr, hebt der Airbus der Turkish Airlines mit den Oberliga-Nord-Fußballern des FSV Optik an Bord von Berlin-Tegel ab.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547295/

Eine Erholungsreise wird es nicht, die Vorbereitung auf die am 19. Februar mit dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer VSG Altglienicke beginnende Rückrunde wird knallhart. Natürlich soll es auch in diesem Jahr an einem Nachmittag die Chance geben, Land und Leute zu erkunden. Ansonsten wird trainiert.

Das "Schleifen" soll nur durch Testspiele unterbrochen werden. Unter anderem hat der ebenfalls vor Ort weilende Ex-Bundesligist FC Homburg, der jetzt in der Regionalliga Südwest zu Hause ist, angefragt. Passt es zeitlich, dürfte es einen Kick gegen die Saarländer geben.

"Fast alle plus drei" - So oder so ähnlich lautet die Formel für die personelle Besetzung der Rathenower. Von den Spielern versäumt Caga Aslan berufsbedingt das Trainingslager. Mit an Bord der Havelländer sind drei Neue. Na ja, eigentlich zwei und ein Rückkehrer. Am besten, einfach der Reihe nach: Die Nummer 21 trägt im türkischen Manavgat, und dementsprechend auch in der Rückrunde, ein Spieler vom SV Eichede aus der Regionalliga Nord. Marcus Stachnik ist nach nur einem halben Jahr wieder zurück bei Optik.

Die neue Nummer 6 haben die treuesten Fans schon drei Mal in Augenschein nehmen können. Julian Ringhof, geboren in Freiburg, hat eine ungewöhnliche Laufbahn genommen. Erst ganz normal in der Oberliga Baden-Württemberg. Dann, als Student in den USA, spielte er zunächst in der Freizeit College-Fußball. Das kam anscheinend recht gut an, er erhielt einen Profivertrag und bestritt 49 Spiele für die Rochester Rhinos und Phoenix Rising in der USL, der 2. Liga in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Innenverteidiger ist 1,86 Meter groß und wird am 21. Februar 28 Jahre alt.

In den Vereinsfarben nicht umgewöhnen muss sich Elson Pllumbi. Der Stürmer mit dem anfangs gewöhnungsbedürftigen Namen ist gebürtiger US-Amerikaner. Seine erste Station in Deutschland waren die Rot-Weißen vom bayerischen Landesligisten (entspricht unserer Verbandsliga) SV Memmelsdorf. Elson, am 27. November gerade 20 geworden, spielte dort bis zum Winter. Er erhält in der havelländischen Kreisstadt die Nummer 14.

Für die Statistikfreunde: Fest nummeriert ist nun auch Marcel Machalski. Der Torhüter, der am vorigen Samstag gegen den Berliner Athletik-Klub (BAK) zum ersten Mal zwischen den Pfosten stand, wird die 22 auf seinem Trikot tragen.