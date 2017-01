Mit Tradition in die Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz/Berlin (MOZ) Die Internationale Grüne Woche (IGW) bietet auch die Gelegenheit ein Bewusstsein zu schaffen für aktuelle Themen und Entwicklungen im ländlichen Raum. Mit dem Thema "Lust auf Land" widmet sich das "Forum ländlicher Raum - Netzwerk Brandenburg" in der Halle 4.2 der ländlichen Entwicklung. Das Forum ist der Netzwerk-Koordinator der Lokalen Aktionsgruppen in Brandenburg und organisiert die Präsenz der LAGs und des Themas ländliche Entwicklung in Brandenburg