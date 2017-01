artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche wussten Familien bis zu 72 Stunden nicht, ob ihre Angehörigen zu den Toten gehören. Informationen über Opfer seien gezielt versagt worden, sagte der Berliner Opferbeauftragte Roland Weber am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. Er sprach von einer Hinhalte-Taktik. Die Belastung für Betroffene sei ungeheuerlich gewesen. Durch den Anschlag am 19. Dezember wurden 12 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt.