Lahm wieder zurück in München

München (dpa) Philipp Lahm ist beim FC Bayern wieder in das Training eingestiegen. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters hatte die Einheit am Dienstag ausgelassen, weil er nach Berlin gereist war.

In der Hauptstadt wurde mit einem Trauergottesdienst und einem Staatsakt im Berliner Dom Abschied vom früheren Bundespräsidenten Roman Herzog genommen. Herzog war auch Ehrenmitglied der Philipp-Lahm-Stiftung.

Beim Training am Mittwoch konnte Thiago schon wieder Teile des Aufwärmtrainings gemeinsam mit seinem Kollegen absolvieren. Anschließend arbeitete er individuell weiter an seinem Comeback. Der Spanier hatte sich im Trainingslager in Katar am Oberschenkel verletzt.