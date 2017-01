Weiter Glättegefahr - das Wochenende wird sonnig

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Besonders in der Nacht bleibt es in Berlin und Brandenburg frostig kalt. Der DWD warnt weiter vor Nebel und Glättegefahr.

Rettungskräfte stehen am 07.01.2016 an einem umgekippten Lastwagen auf der Autobahn A7 zwischen Flensburg-Harrislee und Flensburg (Schleswig-Holstein). (Symbolbild) © dpa

Frostige Temperaturen sorgen in Berlin und Brandenburg weiter für Glatteis und gefrierenden Regen. Besonders in der Nacht, den frühen Morgen- und späten Abendstunden sei die Gefahr erhöht, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. In dieser Zeit sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren.

Bis Donnerstagmittag bleibt es neblig. Vereinzelt könne es zu leichten Schnee- und Regenschauern kommen, erklärte der DWD. Ab Donnerstagnachmittag zeigt sich bei trockenem Wetter und Temperaturen um die zwei Grad in Berlin und Brandenburg dann die Sonne.

In der Nacht zu Freitag müssen Autofahrer örtlich bei Temperaturen bis minus sechs Grad wieder mit Nebel und Frost rechnen. Tagsüber wird es bei plus zwei Grad sonnig und klar. Nur vereinzelt sind Wolken zu sehen.

Das Wochenende bietet dann bestes Winterwetter für Spaziergänger. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zeigt sich am Samstag die Sonne. Nebel und Wolken sind nicht mehr zu sehen. Am Sonntag wird es mit vier Grad etwas wärmer. Stellenweise sind einzelne Wolken zu erkennen. Ab Sonntagnacht werden die Nächte mit etwa null Grad wieder etwas milder.