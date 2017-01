Drei Verletzte nach Unfall in Mühlenbeck

artikel-ansicht/dg/0/

Mühlenbeck (OGA) Drei Menschen sind am Dienstagabend bei einem Unfall in Mühlenbeck schwer verletzt worden. Sie musste alle in ein Krankenhaus gebracht werden.Nach bisherigen Erkenntnissen verlor um 20.35 Uhr in der Liebewalder Straße ein 34-jähriger Autofahrer offenbar in Folge unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 34-Jährige wies laut Polizei einen Atemalkoholwert von 1,65 Promille auf und konnte zudem keinen Führerschein vorweisen. Es stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden war. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.